Hoy en Servir y Proteger, la policía descubre una nueva pista que podría llevarlos al Fantasma. Después de varios caminos erróneos, los agentes de Distrito Sur descubren que el criminal conducía el coche que encontraron abandonado unos días antes. Mientras tanto, Soledad es detenida como la principal sospechosa del homicidio de un hombre llamado Domingo y es encarcelada hasta que sea probada su culpabilidad o su inocencia.

Gael decide comprar el Moonlight y así se lo hace saber a Bea. Al mismo tiempo, Julia se ofrece como abogada voluntaria en el Centro Cívico después de haber perdido su trabajo en el otro bufete. Además, Iker y Luna comunican a sus amigos que se marchan a Valencia, a iniciar una nueva vida y se despiden del vecindario.

Soledad fue drogada con Burundanga

Por otro lado, la investigación sobre la repentina muerte de Domingo sigue adelante. Los oficiales se percatan de que Soledad fue drogada con burundanga la noche del crimen y por eso no recuerda con exactitud que fue lo qué pasó. ¿Acaso pudo ella cometer el delito? Entretanto, Iris conoce a Alberto, un investigador amateur decidido a obtener información sobre el Fantasma.

Cerca de allí, Bremón se reencuentra con su hija Isa y las cosas no resultan como él esperaba. Parece que el primer encuentro es de todo menos cordial. Por su parte, Antonio se lesiona y tendrá que estar unos días de baja hasta que se recupere del todo. El hombre deberá dejar su puesto de trabajo y Matías, el nuevo médico pasará a ocupar su lugar, como adelantamos en el resumen de Servir y proteger de esta semana. ¿Cómo será la relación entre los dos doctores?

