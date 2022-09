Hoy en Servir y Proteger, la llegada de Gonzalo a la vida de Iris parece haber marcado un antes y un después en el ánimo de la inspectora, quien parece mucho más alegre y más centrada que de costumbre. Por su parte, Gonzalo también está encantado con su “nueva amiga”. Pero, por mucho que lo intente, no consigue dejar a un lado sus problemas y eso le podría traer algún que otro contratiempo, como vimos en el capítulo de ayer de Servir y proteger,

De vuelta al trabajo, Gonzalo sigue sufriendo el acoso constante de sus compañeros que pareciera que se han propuesto hacerle la vida imposible. El joven está a llegando a su límite y así lo demuestra cuando trata de quitarse la vida. Por fortuna, Fabián e Iris logran evitar el fatal desenlace y tranquilizan al hombre. “No quiero seguir así más, estoy harto”, repite una y otra vez Gonzalo ¿Volverá a amenazar con suicidarse?

Rebeca amenaza a Vega en prisión

Por otro lado, la relación entre Gael y Julia no está pasando por su mejor momento después de que la abogada se negara a hacerse cargo del caso de Cata. No obstante, Gael parece reflexionar sobre su postura y reconoce que no ha sido para nada justo con su actual pareja. Así pues, tras pedirle perdón, ambos se reconcilian ¿Será esta la definitiva?

Lejos de allí, Rebeca amenaza a Vega en la cárcel y ella acepta colaborar con Lidia para probar la inocencia de Hanna. La inspectora no está dispuesta a permitir que cualquier reclusa intente propasarse con ella y piensa defender sus derechos como sea. Parece que el destino de Vega sigue siendo ayudar a la policía.