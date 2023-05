Tras un largo largo proceso legal, el famoso actor de telenovelas Héctor Parra —quien fue denunciado por su hija Alexa Hoffman de presunto abuso sexual y corrupción de menores—, finalmente ha sido condenado a una pena por 10 años y seis meses en prisión, según un comunicado emitido por Olivia Rubio, la abogada de la joven durante el proceso. Parra ha sido condenado con la máxima condena que se le podía imponer por el delito de corrupción de menores

La sentencia llega a un año y medio desde la detención de Héctor Parra y semanas después de quedar absuelto por siete delitos de abuso sexual también contra su hija. “Celebramos la sentencia dictada el día de hoy que condenó a Héctor”, ha afirmado Rubio. “Esta sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia para Alexa y para todas las niñas y niños que han sufrido violencia sexual en sus espacios familiares”.

La abogada de Rubio ha mencionado que la sentencia no es un punto final en el proceso. “Aún queda un largo camino por recorrer para lograr la reparación integral del daño”, aseguraba en un comunicado. “No estamos solas, no están solas”, ha sentenciado la abogada, en referencia a los apoyos que han recibido en las redes sociales durante el juicio. “Esta sentencia es un reconocimiento al valor y la dignidad de Alexa, y de su madre, quienes a pesar de la revictimización que sufrió por parte de su agresor, su familia y algunos medios de comunicación”, dice el comunicado.

Las acusaciones contra Héctor Parra

Todo comenzó en 2022, cuando Ginny Hoffman dejó entrever que Héctor Parra habría tenido actitudes inapropiadas hacia su hija Alexa. El actor se defendió entonces diciendo que habían dañado su imagen: “Me ha dolido mucho y lo acepto, he llorado mucho, es un dolor que no había sentido nunca, jamás en mi vida creí que podría llegar a vivir algo así, a mis dos hijas Alexa y Daniela les he demostrado que he estado para ellas y que las he respetado siempre”.

Héctor fue detenido en junio de 2021 y, desde ese año se encuentra encerrado en el Reclusorio Oriente, ubicado en la Ciudad de México. Por el momento, Alexa Hoffman, hija menor del actor y quien inició la demanda en su contra, no emitió un pronunciamiento sobre el resultado de la audiencia final en el caso Héctor Parra