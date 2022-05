En el capítulo de ayer de Servir y proteger, Eider recibe la noticia, de boca de Bremón, de que será trasladada a una cárcel convencional. Esto sucede después de que la semana pasada, en la serie, la criminal fuera finalmente descubierta.

Hoy Eider, tras descubrir que pronto será trasladada a un penal convencional, realiza una acción desesperada. Mientras tanto, Espe se convierte en el mejor apoyo para Carlos el día de la presentación de su libro. La agente está pendiente de su compañero durante el acto y le brinda sus mejores deseos.

Este bonita sintonía que ha nacido entre ambos hace que terminen pasando al noche juntos. Los dos toman la decisión de no contar a nadie lo que ha ocurrido entre ellos. Quieren seguir siendo compañeros de trabajo y nada más ¿o cambiará su opinión? Mientras tanto, Iker valora la idea de dejar el CNI por Luna. Lo que siente por la gerente del Moonlight es demasiado fuerte como pare dejarla escapar por las buenas.

Hanna y Lidia, enfrentadas por un caso

Por otro lado y gracias a Clemente, Néstor y Lidia logran detener a Tito Carmona. La pareja de policías se apunta un nuevo tanto ante sus jefes. A su vez, Rubén ignora a Vega y hace negocios con un concejal corrupto. Lo que el agente inmobiliario no sospecha es que este “acuerdo” le va a traer bastantes problemas. Además, rechaza unirse a Quintero.

Ana, una mujer del barrio, tiene un conflicto con su vecina Vivi, por ejercer la prostitución en casa. En este caos termina metiéndose Hanna y Lidia, pero no en el mismo bando. Por otra parte, Luna le cuenta a Carol la declaración de amor de Iker y su intención de dejar el CNI por ella. La hostelera no quiere obligar a su novia a tomar una decisión tan radical.

