Nergis, que todavía tiene su brazo magullado a causa del accidente, sale a tomar aire fresco y se encuentra, cara a cara, con su padre. Lo peor, es verle sonriente al lado de la que supone que es su nueva familia. La adolescente no soporta el disgusto y termina desmayándose.

En ese momento, Asiye llega y recoge a su hija, que está a punto de golpearse contra el suelo. Cemal, víctima de la sorpresa, no sabe como actuar. Helin, que ignora quienes son, en realidad, las dos mujeres que tiene frente a ella, anima a su marido a ayudar a la que está inconsciente: “Por favor, no te quedes ahí parado”.

En ese momento, Asiye dirige una feroz mirada al que fuera su marido y le pide que no se acerque: “Yo puedo cuidar de mi hija sola, no necesito la ayuda de nadie”. Por su parte, Cemal, a duras penas, logra controlar las lágrimas que amenazan por derramarse desde el interior de sus ojos ¿Cómo llevará el tener a su antigua familia tan cerca de él después de tanto tiempo?

Cemal trata de mantener la compostura ante su familia

Cuando ya están solas, Nergis, llorando a lágrima viva, le pregunta a su madre si el hombre al que vio era su padre: “No me lo he imaginado ¿verdad?”. Asiye no tiene más remedio que confirmarle sus sospechas. Claro que era Cemal y las personas con las que estaba eran su actual esposa y su pequeño hijo Mehmet: “Tu medio hermano”.

Mientras tanto, en la mansión principal, Cemal y Helen entran a cenar con los padres de esta última, Harun y Nedret. También están presentes el resto de la familia. Aunque nadie lo dice, todos notan que algo ocurre con Cemal ¿Se atreverá a confesar el motivo de su inquietud?