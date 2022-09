La telenovela de las tardes de Antena 3 Tierra amarga continúa su periplo y llega a su cuarta temporada en España, sin dejar indiferente a la audiencia. Son muchos los personajes que han entrado y salido de esta producción turca, y precisamente ahora llega uno de los más esperados: Hakan Gümüşoğlu, interpretado por el reconocido actor Ibrahim Çelikkol. Tras la desaparición de Yilmaz (Ugur Günes) y Demir (Murat Unalmis), que fueron los anteriores galanes de la protagonista, Hilal Altinbilek, irrumpe ahora este apuesto intérprete, a quien ya conocemos en España por sus actuaciones en Amor en blanco y negro (junto a Birce Akalay) y Mi hogar, mi destino (con Demet Özdemir).

Çelikkol apareció por primera vez la semana pasada en la serie de Antena 3. Hakan compró a Züleyha las acciones de la empresa Yaman. Es un hombre de negocios, que siempre está viajando de un lugar a otro, pero, en esta ocasión ha decidido parar un tiempo por Adana. Es hermano de Erkan, antiguo enemigo de Demir y cuya muerte viene dispuesto a vengar. Está dispuesto a todo para acabar con los Yaman, incluido Fekeli, responsable de la muerte de Erkan.

Ibrahim estrenó la cuarta temporada de Tierra amarga en Turquía hace un año, el 9 de septiembre de 2021, después de tres semanas de grabaciones. El actor había finalizado la serie Mi hogar, mi destino junto a Demet Özdemir en abril y había grabado otra, Kus Uçusu (El vuelo del pájaro), con Birce Akalay. En Tierra amarga, descubrimos a un nuevo Ibrahim, caracterizado con un estilo distinto al que estábamos acostumbrados.

¿Quién es Ibrahim Çelikkol?

El aclamado actor turco tiene 40 años y fue modelo profesional antes que ser actor, aunque ahora todavía se embarca de vez en cuando en alguna campaña. De joven, fue jugador de baloncesto y jugó en la liga profesional, pero lo abandonó. Cuenta con 14 producciones de televisión y dos películas a sus espaldas.

En España lo conocimos en Amor en blanco y negro como el delincuente Ferhat Aslan que se enamora de la médico Asli Çinar (Birce Akalay). Esa serie la grabó en 2017 y a partir de ahí surgieron otras como Mi hogar, mi destino, que protagonizó junto a Demet Özdemir. Desde 2008 que comenzó su carrera con Pars: Narkoterör, no ha dejado de trabaja

A nivel personal, Ibrahim Çelikkol es padre de un niño llamado Ali, que nació en diciembre de 2019, de su matrimonio con la arquitecta Mihre Mutlu con quien se había casado en 2017. Aa principios de este año 2022 se anunció la separación del actor y su esposa, e incluso se afirmó que la ruptura era un hecho desde junio del año anterior, 2021. Desde entonces, cada vez son más insistentes los rumores que lo relacionan con Birce Akalay.