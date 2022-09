Asiye comienza a servir en casa del señor Harun y la señora Nedret. La mujer, con mucho pesar, se ve obligada a atender a sus patrones durante el desayuno. En la mesa, también, están sentados Helin y Cemal. Cuando va a servir el té a este último, se le cae el agua caliente sobre él. Asiye, que se queda, completamente, paralizada, no puede ni disculparse.

Rápidamente, abandona la estancia. Cemal, con cara de circunstancia, trata de desviar la atención de lo que ha ocurrido, a pesar de los intentos de Zahide de dejar mal a la empleada: «Me parece que esa chica no está muy bien de la cabeza, ni siquiera ha pedido perdón». Dado por zanjado el accidente, todos continúa comiendo.

Nergis le pide a su madre que no trabaje para los Demirhan

Minutos más tarde, Cemal le expresa a su suegro su deseo de volverse a Antalya en cuanto pueda. Sin embargo y, para su sorpresa, Harun se niega a que abandonen la ciudad: «Ya hiciste ahí un gran trabajo. Ahora quiero que regreses a la empresa y sigan trayendo éxitos a nuestra familia desde aquí». Cemal no tiene otro remedio que aceptar el mandado de Harun.

Raci, por su parte, no está nada contento de tener a su cuñado de vuelta. Se siente relegado a un segundo plano cada vez que él hace acto de presencia y no le gusta que su padre le tenga en tal alta estima ¿Se producirá próximamente una lucha de poder entre ambos? Mientras tanto, Nergis le pide a su madre que no sirva más a la familia Demirhan: «No tienes por qué pasar por eso».