La semana pasada en El juego de mi destino, El hombre se prometió a sí miso proteger a Asiy, así como a sus hijos de cualquier peligro. En los capítulos 12 al 16 de esta semana de El juego de mi destino, Cemal no soporta vivir en el mismo sito que Asiye y no poder estar con ella. A pesar del tiempo que ha pasado, el amor que les unió sigue ahí. No obstante, hay mucho dolor y rencor, también, entre ellos. Una tarde, Cemal lleva a la que era su esposa al bosque cercano a la mansión para que puedan hablar sin testigos.

Ambos comienzan a discutir y, Cemal, que ya no puede controlar sus impulsos, termina dándole un beso a Asiye en los labios. Lo que podía parecer una “reconciliación”, se torna en un nuevo enfrentamiento cuando ella le exige que no vuelva a hacer una cosa así: «Hace mucho que yo dejé de existir para ti, igual que tus hijos. Jamás te atrevas a tocarme de nuevo», dice antes de marcharse de nuevo hacia la propiedad de los Demirhan.

Nergis, que ha visto todo lo que ocurría entre sus padres escondida tras un árbol, se percata de que se siguen amando y comienza a fantasear con que Cemal les saque de ahí y se marchen a vivir lejos. «Estoy segura de que volveremos a ser una familia», dice para sí misma, mientras la emoción, en forma de lágrima, comienza a recorrer sus mejillas.

Por otro lado, Harun recibe en su móvil un vídeo. Como el hombre, debido a su edad, ya no ve bien de cerca, le pide a Gülsüm que le traiga sus gafas. Mientras esto ocurre, Nedret observa la grabación y se da cuenta de que son unas imágenes que comprometen a Raci. Ante este último, borra el vídeo y después se disculpa con Harun: «Lo siento, debí moverlo de sitio sin querer y ahora ha desaparecido».

Nedret salva a Raci de un nuevo problema

Raci, entre susurros, le da las gracias a Nedret. Esta le advierte que será la última vez que le cubra ante su padre: « Ya es hora de que empieces a sumir las consecuencias de tus actos». Mientras, Cemal regresa a la mesa familiar, algo alterado, después de la disputa que tuvo con Asiye y trata de aparentar normalidad.

Por otro lado, Nergis, ojeando una revista, descubre que en una de sus páginas de la parte de crónica social, sale una foto del señor Harun acompañado de Ugur. Rápidamente, se lo enseña a Asiye. Esta, preocupada, teme que la policía pueda localizarles a través de estas imágenes y le pide ayuda a Mahir.