La semana pasada en El juego de mi destino, el hombre amenazó a Asiye con desvelar a la policía su paradero si no accedía a hacer lo que él quisiera. En el capítulo 24 de hoy en El juego de mi destino, Helin está segura que Cemal se ha enamorado de otra mujer, pero, por mucho que lo intenta, todavía no sabe de quien se trata. Desesperada por averiguar en qué pasos anda metido su marido, comienza a vigilarle. Tiene muy claro que si no logra que Cemal termine su relación con la “otra”, se irá de su casa y le exigirá que nunca vuelva a buscarla.

Para colmo, Zahide, que, también, tiene las mismas sospechas que su su cuñada, no para de encizañar, lo que daña, enormemente, la calma y la paz que siempre ha reinado en el matrimonio. Por su parte, Cemal no es ciego y sabe que su esposa podría ser un sueño muy peligroso para Asiye y los niños si llega a descubrir la verdad.

Helin quiere saber quien es la mujer que le está quitando a su marido

Así pues, Cemal toma la decisión de que su exmujer e hijos se marchen de la mansión cuanto antes para evitar que sufran algún daño. Sin embargo, es aquí donde nace la verdadera pregunta ¿Se irá Cemal con ellos o se quedará al lado de su nueva familia? Nergis no parece dispuesta a irse del lugar si no es con su padre de la mano.

Por otro lado, Helin sigue dándole vueltas al asunto de la supuesta amante de Cemal. Sin venir a cuento, recuerda cómo Cemal decidió, de golpe y porrazo, declinar la idea de ir a Antalya y quedarse en Estambul. De pronto, una nueva sospecha cruza por su mente. “¿Y si decidió no viajar para poder seguir viendo a esa mujer?”, sopesa Helin desolada.