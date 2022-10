La semana pasada en El juego de mi destino, Nedret, tras descubrir que Asiye, Nergi y Ugur son la antigua familia de Cemal, se enfrentó a su yerno, provocando que este le echara en cara muchas cosas. En el capítulo 35 de hoy en El juego de mi destino, Raci tiene en sus manos una carpeta que contiene, presuntamente, toda la información acerca de Asiy y su familia. Cemal entre en el despacho y le descubre con los documentos en la mano. Su cuñado, sin ningún problema, le confiesa que encargó que investigaran a la mujer de Mahir: «Esconde algo y no voy a tardar mucho en averiguar qué es».

Cemal trata de impedir que Raci mire los papeles, pero no lo consigue. Su sorpresa es mayúscula cuando este le dice que no hay nada de interés en las páginas. «Resulta que su marido está muerto y, dede entonces, ha tenido una vida bastante tranquila. Es verdad todo lo que nos contó», comenta el hijo de Harun. «El tipo que estaba casado con Asiye se llama Ufu Kahraman», añade a su explicación.

Nergis sigue muy decepcionada con su padre

Preso del desconcierto, Cemal coge los papeles que su cuñado sostiene en la mano y los observa, detenidamente. No entiende cómo es posible que su nombre no figure en el libro de familia de Asiye ¿Acaso los ha falseado previendo que podrían investigarla? Sin lugar a dudas, tendrá una intensa charla con su exesposa. Lo que ninguno de los dos hombres imagina es que fue la propia Nedret quien ordenó cambiar la información que figuraba en el expediente de Asiye, pues lo último que necesita es que se descubra su parentesco con Cemal y Helin salga herida.

Por otro lado, Nergis sigue muy herido con Cemal después de que este no asistiera a su fiesta de cumpleaños cuando debía. Asiye, que ha estado averiguando, le cuenta por qué su padre no llegó antes a verla: «Tuvo que llevar a Helin y a Ahmet a algún sitio». Esto no sirve de excusa a la adolescente, quien de nuevo, se siente relegada a un segundo lugar por su progenitor.