Con este aspecto salvaje, pero sin perder un ápice de su atractivo, se nos ha mostrado recientemente el actor turco Can Yaman durante su estancia en Budapest. En la mayoría de las imágenes que comparte en sus redes sociales no se aprecia la larga melena que se ha tenido que dejar, porque suele llevar el pelo recogido para sus ensayos y rodaje de El Turco, la súperproducción de Disney + Turquía que protagoniza. Ahora, Yaman adelanta que está finalizando las grabaciones, que le han supuesto un duro trabajo y que además le han hecho sentir bastante solo, como confesaba recientemente en un programa de televisión.

El protagonista de Pájaro soñador, Dolunay y El señor equivocado lleva varios meses en Hungría, hasta donde se trasladó desde Italia, ciudad que ha elegido para vivir durante los últimos dos años. Por lo que hemos podido ver en los vídeos que comparte en su Instagram, el actor ha tenido que prepararse a conciencia para escenas de lucha, montar a caballo, rodar en inglés...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Can Yaman: "Me siento solo en Budapest"

Además, al principio tuvo que estar unos días sin grabar por encontrarse enfermo. En total, han sido unos meses de frío, soledad y lesiones, por lo que su paso por Budapest no ha sido todo lo feliz que él hubiese deseado.

Así lo hizo saber estas Navidades en un programa de la televisión italiana, al que acudió como invitado para sorprender a una fan suya. “En este período de mi vida en Budapest me siento solo, nunca antes me había pasado… y desearía tener a mi lado a una mujer fuerte como tú", le dijo a Francesca, la farmacéutica admiradora suya a quien fue a dar la grata sorpresa de conocerlo en persona.

Y es que, desde que rompió con Diletta Leotta, al actor no se le ha conocido otra relación estable. Posiblemente esté deseando encontrar a una mujer con quien compartir su vida, pero de momento no lo ha hecho.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras unos días en Italia, no le quedó más remedio que regresar a su trabajo en Hungría, del que ya se está despidiendo. "Una de un millón de prácticas desde que empezamos... Lo echaré de menos durante un tiempo después de este mes. Poco a poco está llegando a su fin y es gratificante verlo. Aún queda mucho trabajo por hacer", escribía en su último vídeo compartido en Instagram.

Solidario

Ahora Can desea regresar a Italia, donde sigue con sus proyectos, como la venta de su perfume Manía, cuyos beneficios ha donado a un hospital infantil italiano.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

También ha ayudado a niños ucranianos con síndrome de Down que se instalaron en Italia debido a la guerra. Cuando regrese, Can Yaman volverá quizás a la preparación de la súperproducción Sandokán, que ha quedado paralizada en el tiempo, y ya se habla de su posible participación en L'Isola dei Famosi, la versión italiana de Supervivientes, como enviado del programa.