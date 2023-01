Que somos fanáticos de las adaptaciones literarias no es ningún secreto. En Diez Minutos TV llevamos años tratando de recopilar los estrenos de televisión y plataformas que traspasan libros de toda índole a series y películas que podemos ver desde la comodidad de nuestras casas. Es más, en los últimos meses hemos comprobado que, dentro de la literatura mundial, el género de la novela adolescente está viviendo una época de esplendor. Adaptaciones como A través de mi ventana, Culpa mía, Hola, adiós y todo lo que pasó o Amor y helado demuestran que los espectadores están ávidos de este tipo de historias y por eso plataformas como Netflix nos deleitan con estrenos como Agencia Lockwood.



La saga literaria de Jonathan Stroud da el salto a la pantalla en Netflix el viernes 27 de enero. En la nueva serie, de 8 capítulos, vamos a descubrir un universo fantasmagórico en el que los humanos que tienen habilidades psíquicas se ponen al servicio de empresas para luchar, de forma organizada, contra las fuerzas sobrenaturales. Os contamos las claves del estreno de Agencia Lockwood.

Agencia Lockwood: sinopsis y reparto de la serie de estreno en Netflix

En un mundo asolado por fantasmas, donde las grandes empresas emplean a adolescentes con poderes psíquicos en la lucha contra lo sobrenatural, solo hay una empresa que opera sin la supervisión de adultos: la Agencia Lockwood. Liderada por Anthony Lockwood, un joven y rebelde empresario atormentado por su misterioso pasado, esta particular compañía funciona de una forma única gracias a su labor, pero también a su colaboración con George, su brillante pero excéntrico compañero; y Lucy, una chica recién llegada y con dotes extraordinarias. Este trío de adolescentes renegados investiga casos paranormales pero, en esta ocasión, estarán dispuestos a jugarse lo poco que tienen cuando comienzan a desentrañar un misterio aterrador. El mundo corre peligro debido a una conspiración diabólica que cambiará el curso de la historia. ¿Podrán detenerla?

HERE IT IS! Presenting the fabulous #Lockwoodandco trailer!

Lucy, Lockwood and George are opening for business on Netflix on January 27. In the meantime, get your rapiers ready and check out this preview of the thrills to come. Enjoy! @NetflixUK @PenguinPlatform @LittleBrownYR pic.twitter.com/ydHVArTtw6 — Jonathan Stroud (@JonathanAStroud) January 12, 2023

Esta serie británica que combina el suspense y el género fantástico está protagonizada por el debutante Cameron Chapman, Ruby Stokes (Francesca en las dos primeras temporadas de Los Bridgerton) y Ali Hadji-Heshmati (Bad Education, Alex Rider), aunque también les acompañan en el reparto Morven Christie, Luke Treadaway, Paddy Holland, Ivanno Jeremiah, Rhianna Dorris, Hayley Konadu y Jack Bandeira.