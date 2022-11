La pasada primavera, Mediaset optó por interrumpir la emisión de la cuarta temporada de una de sus series internacionales estrella, The Good Doctor. La ficción, que ya lleva varias temporadas ofreciéndose en Cuatro, pese a que el gran estreno de la primera tanda ocurrió en Telecinco, sufrió un parón en marzo y parece que el grupo mediático, por fin, ha decidido recuperarla.

Desde el miércoles 2 de noviembre (22.50) podremos ver en Cuatro los 9 episodios de la temporada 4 de The Good Doctor que les quedaban por emitir. Así, el arranque de esta nueva emisión se corresponde con los capítulos 12 y 13, titulados Ojitos azules y Hecho está, respectivamente.

The Good Doctor: dónde ver el final de la temporada 4 en España

En cuanto a la oferta en abierto, es Mediaset la encargada de acercarnos los casos y aventuras personales del doctor con síndrome de Savant Shaun Murphy. Por eso, en diciembre de 2021 Cuatro estrenó la cuarta temporada, aunque tras el parón de primavera, hayamos tenido que esperar hasta casi un año para poder terminar esta tanda.

Shaun y Lea comienzan su vida de casados en la NUEVA TEMPORADA de #GoodDoctorAXN 💍

ESTRENO ESTA NOCHE a las 22:50h#NosGustanLosMartesDeMédicos https://t.co/ME1I5DYVn1 pic.twitter.com/UC870XwJUQ — AXN España (@AXN_Espana) October 11, 2022

Pero hay que puntualizar que, para los más impacientes, sí ha habido alternativas a la oferta generalista en nuestro país. Hasta el momento, hemos podido ver todos los episodios de la temporada 4 de The Good Doctor en las plataformas Amazon Prime Video y Netflix, que ya tienen disponibles hasta los episodios de la quinta tanda, y en AXN, que aún lleva la emisión más avanzada, pues el pasado 11 de octubre estrenó la sexta temporada. Esperemos que Mediaset coja carrerilla con el estreno de la temporada 5 próximamente para que aquellos espectadores que no tengan plataformas de pago o streaming también puedan disfrutar de esta cuidada serie médica.