Aida Domènec se gana la vida como bloguera de moda e influencer bajo el nombre de Dulceida, pero su presencia en el sector ha sido pionera en España. Ahora es imagen de múltiples campañas de publicidad y tiene una agencia de representación, un festival y un documental en Amazon Prime Video titulado Dulceida al desnudo. Pero más allá de la burbuja mediática y empresarial, Aida es una persona cercana a la que vamos a descubrir en profundidad junto a Jesús Calleja visitando Israel.



El periplo de la influencer en Planeta Calleja comienza en solitario en la Vía Dolorosa, en la que se sumergirá para seguir el camino que Jesucristo recorrió con la Cruz antes de su crucifixión. Tras encontrarse con Calleja en el Monte Calvario visitarán juntos el Santo Sepulcro, donde ambos sentirán la especial energía de aquel lugar.

Tras dejar sus deseos en el Muro de las Lamentaciones, se adentrarán en el Desierto de Judea y allí correrán en un buggy pilotado por Jesús en una carrera que resultará muy excitante. Dulceida cumplirá allí uno de sus sueños al bañarse en el Mar Muerto.

Una visita a un kibutz en medio del desierto; una ruta en bici bajo un sol abrasador por el Tinma Park, donde se cree que pudieron estar las famosas minas del rey Salomón; una inmersión submarina para ver los impresionantes fondos del Mar Rojo y un descenso en rápel por el cráter no meteórico más grande del mundo serán otras de las experiencias de Dulceida en Israel.

Tengo muchas ganas de que veáis este programa para que podáis desmontar los prejuicios con los influencers que yo mismo tenía… Mañana miécoles a las 22.50h en @cuatro. 🌍 #PlanetaCalleja pic.twitter.com/FoTMdWlqce — Jesús Calleja (@JesusCalleja) February 14, 2023

Planeta Calleja: dónde ver la aventura con Dulceida

Una experiencia multiaventura en el mar y en el desierto, visitas culturales con una gran carga espiritual e íntimas y sinceras confidencias en sus charlas con Jesús Calleja serán algunos de los momentos protagonizados por Dulceida durante su viaje a Israel, en la nueva entrega de Planeta Calleja que Cuatro emite mañana miércoles 15 de febrero a las 22.50 horas. Por si fuera poco, este espectacular periplo también estará disponible, tras la emisión ordinaria, a la carta, a través de Mitele.

Planeta Calleja: los invitados de la temporada

Las sucesivas entregas de Planeta Calleja, a cargo de Zanskar Producciones, que ya han pasado por Grecia con Jordi Cruz, contarán también con el periodista Pedro Piqueras, que recorrerá la isla de La Palma tras las erupciones del Cumbre Vieja; la actriz Laura Londoño (Café con aroma de mujer), con la que Calleja cambiará el rol para convertirla en la anfitriona de un periplo por Colombia y la selva amazónica; el diseñador de moda Palomo Spain (Maestros de la costura), que vivirá su experiencia más fría y participará en una carrera en trineo en Laponia finlandesa; y la cantante Ana Mena (Bienvenidos a Edén), que viajará junto a Calleja a Tailandia para conocer un proyecto benéfico que atiende a niñas rescatadas de la explotación sexual y a elefantes maltratados, junto a los que vivirá una increíble experiencia.

