El Hormiguero siempre se ha caracterizado por ser un programa familiar en que promocionarse es un placer para todos aquellos artistas y creadores que tienen un nuevo trabajo que presentar. Desde la literatura al cine, pasando por la música o la política, personajes populares nacionales e internacionales nos regalan cada noche, desde hace 17 temporadas, una entrevista sincera y sus últimos lanzamientos. Pues bien, según avanza el portal Teleaudiencias, el próximo lunes 17 de abril el mismísimo William Levy acude al plató del programa.

El actor cubano que ha causado sensación en España recientemente con la emisión de Café con aroma de mujer en Divinity y Netflix con excelentes cifras de seguimiento, tiene un nuevo trabajo, esta vez grabado en nuestro país. Por eso Levy está dispuesto a divertirse una vez más en El Hormiguero, programa que visitó en mayo de 2022 con un fuerte protocolo de seguridad, mientras explica a su audiencia cuáles son las claves de su último trabajo, la serie Montecristo, y cuándo podremos verla en pantalla.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

William Levy presenta Montecristo en El Hormiguero

El intérprete es el protagonista de la nueva ficción de Movistar Plus+ que versiona el clásico literario de Alejandro Dumas 'El Conde de Montecristo'. Le acompañan Roberto Enríquez (El embarcadero), Esmeralda Pimentel (Donde hubo fuego), Juan Fernández (El Cid), Silvia Abascal (Asombrosa Elisa), Itziar Atienza (Entrevías), Guiomar Puerta (Estoy vivo) y Franky Martin (Entrevías).

Levy compartirá con Pablo Motos cómo fue el rodaje de Montecristo, la serie que estrena Movistar Plus+ el viernes 21 de abril, y su apasionante estancia en España, tiempo en el que ha recibido el calor del público por su papel en Café con aroma de mujer y La tempestad (ahora en emisión en Divinity), además de la grabación de su especial Levy y Milá. Además avanzará algunas claves de la serie, que tiene su première oficial el martes 18 de abril.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.