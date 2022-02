Laila y Nissy han sorprendido a todos al desvelar los momentos más duros que han tenido que superar durante su curva de la vida. Las concursantes de 'Secret Story' han tenido que relatar los instantes que más le han marcado, pero en esta ocasión lo han hecho por separado. La primera en hacerlo ha sido Laila, que ha decidido contar algo que solo sabía su hermana gemela, ya que hasta ahora no había sido capaz de decírselo a nadie más.

"La figura paterna me faltó porque se fue Alemania para poder darnos la vida que tuvimos. Cuando tenía ocho años tuve abusos y solo lo sabe mi hermana gemela porque creo que la misma persona nos lo hacía a las dos", ha confesado completamente rota. Un duro momento que su tío ha escuchado desde el plató completamente roto.

Toñi Moreno ha adelantado que Kamal ya era consciente de esto porque el programa había decidido contárselo antes de comenzar para que no se enterase de todo en directo. "Esa persona que nos hizo esa burrada era muy cercana a la familia. A los 15 años le dije a esa persona que nunca me volvería a tocar", ha indicado Laila.

Tras esto, ha confesado que su vida siguió sin ser nada fácil y es que sus padres terminaron separándose. "Fue lo mejor porque eran dos personas que yo quería mucho y que se estaban destruyendo. Mi madre conoció a un sinvergüenza que le comenzó a quitar el dinero. Ella estaba tan enamorada que se fue a vivir con él y nos dejó a mis hermanos y a mí en otro piso. Al final, él se llevó todo el dinero y nos dejó en la calle", ha explicado. Una dura situación que provocó que ella tuviese que buscarse la vida para poder salir adelante.

Durante un tiempo tuvo que vivir en Marruecos, aunque volvería a instalarse en Madrid para buscar trabajo. "Conocí al padre de mi hijo, es muy buen padre y me lo dio todo pero como pareja no porque discutíamos mucho así que nos separamos. En 2016 nace mi hijo, la persona que más quiero en mi vida. Yo nunca elegiría a nadie por encima de mi hijo", ha reconocido asegurando que ahora está viviendo el momento más feliz de su vida en 'Secret Story'.



Por su parte, Nissy ha confesado tras escuchar la línea de la vida de su hermana que ella también sufrió esos abusos, aunque ha preferido no contarlo en la suya porque le cuesta mucho hablar de este duro episodio."Estaba mal y necesitaba desahogarme y creo que es hora de que mi familia se entere y que si alguien e siente identificado conmigo que lo diga", ha indicado Laila para aclarando los motivos por los que ella sí lo había hecho.

En lo que sí han coincidido ha sido en hablar de lo mal que lo pasaron tras la separación de sus padres y la relación que tuvo su madre. Nissy ha confesado que sintió que no le importaba a su propia familia, algo que terminó marcándole hasta tal punto que dejó el instituto. Tras esto, ha reconocido que comenzó a salir con una persona que le ofreció irse a vivir los dos juntos a Murcia. "En un año cambió mucho, me enseño su verdadera cara. Sentía que no tenía suerte en la vida y que las personas me defraudan. Creí que era mi salvación y era lo peor, ya me hundió del todo", ha indicado.

Sin embargo, al tiempo conoció al que considera el amor de su vida, aunque finalmente tuvo que poner fin a su relación porque él no estaba del todo soltero. "Estuvimos 3 años juntos. No estaba casado pero no era libre del todo, así que decidí terminar con él. Pasé ansiedad, depresión porque me faltaba lo más importante que es el amor", ha indicado visiblemente emocionado.

Ahora, ha reconocido que cree que está viviendo el mejor momento de su vida gracias a su paso por el concurso. Una gran experiencia de la que está pudiendo disfrutar al máximo con su hermana a pesar de las discusiones que suelen tener.



