Isa Pantoja entrará en 'Secret Story

'Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

Toñi Moreno ha confesado estar cansada de la actitud de Kenny y ha optado por darle una llamada de atención. El concursante lleva toda la semana reconociendo que le gustaría ser el expulsado de 'Secret Story' y es que ha admitido que tiene una relación fuera que ha dejado en pausa y que le gustaría poder retomar. Una actitud que ha provocado que la presentadora termine dejando claro qué es lo que piensa realmente. "Si quiere irse que se vaya, aquí no obligamos a estar a nadie".

Finalmente y tras pensarlo durante un tiempo, él ha optado por marcharse del concurso. "Para mí estar en esta casa ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. He vivido el concurso a tope, las pruebas, con mis compañeros... todo ha sido increíble. El día de mi nominación sonreí y entendí muchas cosas. Me supera el hecho de no estar haciendo nada por mi madre", ha explicado dejando claro que le preocupa saber si su madre está bien en Cuba.

Telecinco

Sin embargo, estas declaraciones no han terminado de convencer a la presentadora. Toñi Moreno le ha indicado que ella no siente que haya estado exprimiendo el concurso al máximo. "Te agradezco que te vayas porque como fan de este concurso me gusta ver concursantes que lo viven y lo dan todo. No te conozco porque no te he visto", le ha indicado.

La periodista ha reconocido que entiende que se preocupe por su madre, pero que esto era algo que ya sabía cuando decidió entrar a la casa de los secretos. "Has perdido una oportunidad tan bonita de llevar el premio a tu casa...", le ha reprochado. Por su parte, sus compañeros se han quedado completamente rotos al saber que Kenny se marchaba definitivamente del concurso.

Telecinco

Lo cierto es que durante todos estos días él ha pasado más tiempo en la cama que haciendo las diferentes actividades con sus compañeros, siendo poco participativo en todo lo que sucede dentro de la casa de los secretos. "Siento que aquí estoy perdiendo mi esencia, estoy viviendo aquí dentro pero con la cabeza fuera. Tengo ganas de estar en mi casa", desvelaba él al resto de concursantes.

Una situación que ha hecho que la presentadora quiera ser muy clara con él. "Kenny, estos días has repetido muchas veces que quieres abandonar. No queremos que estés a disgusto ni concursantes que no están aprovechando la oportunidad. Si tú no estás a gusto y estás todo el día durmiendo, puedes irte libremente", le ha indicado visiblemente molesta por el comportamiento que ha tenido durante estas semanas dentro del concurso.

Telecinco

Toñi Moreno le ha dado la oportunidad de ir al Cubo y decidir cuál es la postura que quiere tomar, aunque haciéndole una advertencia. "Te pasas el día durmiendo, no quieres jugar, si tú lo deseas puedes irte. Si te quedas que te quedes al 100%", ha terminado la presentadora que ha dejado totalmente descolocado al concursante y en shock a todos sus compañeros. Una puerta abierta que, finalmente, él ha decidido aprovechar para marcharse.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io