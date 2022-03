Marta y Adrián han conseguido llegar juntos a la recta final de 'Secret Story', convirtiéndose ambos en finalistas. Una gran noticia para la pareja, ya que podrá seguir disfrutando de su amor dentro de la casa de los secretos. Sin embargo, parece que para ellos estos días no han sido nada sencillos y es que no han dejado de discutir. Ambos han asegurado que se han sentido solos en su momento más triste dentro del concurso debido a la expulsión de su amigo. Una situación que se ha unido a las dudas y celos que siente Marta por Cora.

La concursante ha confesado que sabe que a su compañera Adrián siempre le ha atraído, por lo que no puede evitar "rayarse" cuando los ve juntos. Lo cierto es que en estos días él ha estado muy cerca de Cora, haciéndole masajes y bailando junto a ella mientras Marta vivía un momento de bajón. Una situación que ha provocado que ella termine completamente rota en el 'Cubo'.

Marta ha reconocido que tras la expulsión de Colchero está muy sensible y siente que Adrián no le busca tanto como a ella le gustaría. "Quiero mucho a Adri, pero me da miedo que se acabe el programa y se acabe todo", ha reconocido asegurando que verle junto a Cora "le genera inseguridad" al sentir que puede que a su compañera no solo le atraiga, sino que también le puede llegar a gustar.

Una sensación que se ha unido a su sensación de que no se ha convertido en una persona especial para nadie del concurso. "No sé si la gente me apoya fuera, siento que me he colado en la final y que no transmito nada. Todo el mundo ha tenido a su persona. Yo he tenido a Adri, pero nadie ha tenido a Marta", ha indicando explicando que sabe que para su pareja Colchero ha sido su persona especial.

Por su parte, Adrián ha tenido algunos comentarios hacia ella que no han ayudado a que su seguridad aumente. Entre ellas, una frase en la que aseguraba que cada uno era libre de hacer lo que quisiera. "Aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, mientras no nos enteremos… Aquí cada uno que se lie con quien quiere", le dijo él durante una fiesta. Una frase que no le hizo nada de gracia. Además, le ha dejado claro que fuera su relación con sus amigas es todavía "peor" que con Cora.

El concursante ha confesado que le nota mucho más fría y distante. Además, no ha dudado en dejarle claro que tendrán que buscar "una solución a sus ronquidos" porque él no podría estar con alguien que ronca. Un comportamiento que hace que muchos duden de su amor hacia ella tras ver cómo rechaza tener una hora sin cámaras con Marta.

Marta decide hablar con Cora para aclarar la situación

Finalmente, Marta ha decidido hablar con Cora para confesarle que se ha sentido muy insegura por la relación que tiene con Adrián. "Sé que es la misma que yo tenía con Colchero y que todo esto es debido a inseguridades mías pero...", le ha reconocido. Por su parte, su compañera le ha querido dejar claro que no él no le gusta y que no tendría nada con él.

"Desde el principio dije que él me atrae físicamente pero no han florecido sentimientos en mi hacia él más allá de la amistad", le ha indicado dejándole claro que no tiene nada de lo que preocuparse. Una conversación con la que parece que Marta se ha quedado más tranquila.

