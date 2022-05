Isa Pantoja se ha convertido en la gran defensora de su prima en 'Supervivientes'. La colaboradora ha acudido a todas las galas para apoyar a Anabel Pantoja en su nueva etapa en Honduras. Sin embargo, justo la semana en la que la concursante está nominada, la hija de Isabel Pantoja ha tenido un problema que le impedirá poder estar en los debates para seguir dando su opinión sobre lo que está sucediendo en el reality. Una gran ausencia que ella misma ha querido justificar a través de sus redes sociales para dejar claro que seguirá apoyándole aunque ahora tenga que ser desde la distancia.

"Me da mucha pena no poder estar en el debate de hoy, que sé que es importante porque Anabel está nominada. Justo ahora que es cuando me necesita, me es imposible. Hay más defensores, pero coincide que tampoco pueden", ha lamentado reconociendo que tiene una razón de peso por la que no puede estar presente estos días. De hecho, ha confesado que tampoco podrá estar en 'El Programa de Ana Rosa'. "Ellos vienen a grabar un repor aquí, en el Puerto de Santa María, que se emite en estos días", ha explicado.

La hija de Isabel Pantoja ha reconocido que ha comenzado la época de exámenes y que necesita estar centrada para poder aprobar. "Voy a los exámenes sin puntos de práctica porque eran los jueves por la tarde y no daba tiempo a coger el tren. Como mi universidad es presencial tienes que asistir para entregar las prácticas en esa clase, por eso voy al 100% con la nota del examen", ha confesado dejando claro que ahora se juega su nota únicamente a lo que haga en su prueba.

"Por ir a los programas he priorizado la tele a mis estudios, porque Anabel delegó en mí su defensa. Es más, decidí dejar asignaturas para septiembre porque os juro que era imposible. Ella sabía que en estas fechas yo no podía ir y de hecho le dije que los jueves tampoco", ha indicado. De hecho, su prima delegó también su defensa en Belén Esteban para que pudiese ir cuando a Isa le fuese imposible. Sin embargo, debido a la rotura de tibia y peroné que sufrió tras una caída en pleno directo, la colaboradora de 'Sálvame' tampoco puede acudir al plató a defender a su amiga.

Pese a la ausencia de ambas en plató, lo cierto es que Belén Esteban no ha dudado en reaparecer en sus redes para defender a Anabel Pantoja, algo que también está haciendo Isa. La pareja de Asraf no ha dudado en ir comentando el programa de 'Supervivientes' a través de sus 'stories' de Instagram, dejando claro las razones por las que cree que su prima debe continuar en el concurso.

