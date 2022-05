Anabel Pantoja enfrenta su primera nominación en 'Supervivientes'. La prima de Kiko Rivera ha sido señalada por sus compañeros para ser la nueva parásito después del cambio de equipos que ha trastocado todas las relaciones que tenían anteriormente. Alejada de Yulen, esta semana ha sido dura para la Pantoja por lo que sus compañeros de equipo no han dudado en proponerla para que abandone la isla por lo poco que ha sumado en este tiempo. Ahora competirá junto a Nacho Palau, Marta Peñate y Kiko Matamoros, que se ha convertido en un fijo en esta terna.

Y es que Anabel ha pasado de un extremo a otro. Mientras que, desconsolada recordaba a Omar Sánchez hablando por primera vez de divorcio hace unos días; esta semana ha protagonizado un tórrido reencuentro con Yulen en el que no ha sido necesario un beso para confirmar que ambos están empezando a sentir algo el uno por el otro. Una situación en la que Belén Esteban no ha dudado en otorgarle su apoyo.

"Solo pido que mi gordi Anabel Pantoja se salve el jueves. VAMOS A SALVAR a Anabel Pantoja", escribía la colaboradora de 'Sálvame' en una storie mientras se encuentra de baja tras la operación por la rotura de su pierna donde le han puesto 20 tornillos y 2 placas. Así la de Paracuellos ha comenzado toda una campaña para motivar a sus seguidores a que den su apoyo a su amiga, mostrando las instrucciones para poder salvarla con sus votos telemáticos.

La relación entre Belén Esteban y Anabel Pantoja ha sido siempre muy estrecha desde que ambas coincidieran en 'Sálvame'. Entre ellas han sido un gran apoyo mutuo con sus problemas familiares, siendo Belén una de las primeras en interesarse por la salud del padre de Anabel cuando ha sido hospitalizado. Ahora, encerrada en casa convaleciente, Belén se ha convertido en la fan número uno de su amiga viendo su concurso y apoyándola en redes todo lo que puede.

