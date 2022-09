Parece que aunque ya ha pasado tiempo y ambos están haciendo sus vidas, Omar Sánchez no es capaz de quitarse de la cabeza a Anabel Pantoja. Mientras la sevillana está disfrutando de unos 'viajazos' con sus amigos y su novio, Yulen Pereira, el canario sigue nombrándola en el 'Pesadilla en el Paraíso'. En el reality se está dejando llevar cada vez más y su nueva relación con Marina Ruiz, parece que va viento en popa. A pesar de que parece que Omar está feliz con las nuevas decisiones que está tomando, le es inevitable acordarse de la que fue, y sigue siendo su esposa.

Mientras cocinaba para sus compañeros, Omar Sánchez, 'El Negro', iniciaba una conversación con Israel preguntándole sobre qué pensaba que iba a pasar entre Marina y él. "Yo creo que vais a estar juntos. Yo creo que te gusta más que Raquel, aunque nunca se sabe", le confesaba el compañero. El ex superviviente contestaba con un "eso claro que sí, es que aquí estamos compartiendo 24/7", confesando también que podría haberse "pillado" fuerte por la ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Telecinco

Israel, como buen personaje de reality, está dando muy buenos momentos en el programa. El concursante se ha sentido cómodo con Omar y le era imposible no preguntarle por su ex Anabel Pantoja, ¿qué pasaría si la sobrina de Isabel Pantoja le volviese a pedir una oportunidad? "Eso es inviable, totalmente inviable", decía Omar tajantemente. "¿Pero dirías que ella ha sido la mujer de tu vida? ¿O quién ha sido la mujer de tu vida?", insistía Israel. "Hombre, está claro que Anabel va a ser una mujer muy importante en vida y lo ha sido, pero no hay posibilidad ninguna de una posible reconciliación", sentenciaba

El concursante también le confesaba a Israel que "habla a menudo" con la sevillana. "A ver, ahora mismo estamos dándonos aire, pero sí que me llamó antes de entrar en 'Pesadilla en el Paraíso' y me deseó suerte", ¿seguirá así de fluida la relación cuando salga del reality?