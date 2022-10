El reality show avanza y la tensión entre los concursantes de 'Pesadilla en el paraíso' también. Esta vez, el encontronazo ha sido protagonizado por Israel Arroyo y la hija de José Ortega Cano, Gloria Camila. Ambos se lanzaban fuertes acusaciones delante de sus compañeros de concurso, ¿el motivo? el reparto de la comida.

Todo comenzaba cuando la hija de Ortega Cano daba la comida a los comensales y señalaba que este reparto iba a ser "por partes iguales". Acto seguido, Steisy recordaba que esa misma mañana Israel se había quejado del reparto y animaba al propio vidente a revisar lo que estaba haciendo Gloria. Unas palabras que parecieron no gustarle a Dani García, quien comentaba que si Israel hacía la revisión "solo iban a comer dos". "Si vais a empezar así, me dais mi plato y me voy para arriba", sentenciaba Israel. Y tras esto, estallaba la bronca en la granja de 'Pesadilla en el paraíso".

Mediaset

"Sinvergüenza", "ruin", "rastrero" y "mentiroso" han sido algunos de los calificativos que ha soltado por la boca Gloria Camila hacía su compañero Israel, quien le reprochaba a la hija de Ortega Cano que solo hacía más que "macharle" y le respondía a ella: "Más que tú no, que vas de buenecita y vas soltando puyas por todos lados", señalaba. Además, el vidente le ha achacado a Gloria que "se cree mejor que nadie" y que "no le va a humillar".

Entre zasca viene, zasca va, finalizaba la pelea de los dos concursantes e Israel Arroyo se iba hablar con Daniela. Con la paciencia destruida, el vidente mandaba a la mierda a Gloria Camila y a Dani García, y amenazaba con la frase de "si quiere guerra, la va a tener": "Voy a sacar toda la mierda de ella", sentenciaba.

Ha sido en este momento cuando el vidente lanzaba una advertencia hacia Gloria Camila: "Yo tengo una bomba que si la suelto se pone a llorar desde el principio hasta el final del concurso", concluía.

Telecinco