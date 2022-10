Patricia Steisy está al límite. La vida en la granja de Pesadilla en el paraíso se ha convertido en un auténtico infierno para los concursantes que se han dividido totalmente en dos frentes siendo la ex gogó la que ha tenido enfrentamientos más fuertes con sus compañeros. El último ha sido contra Marco Ferri, al que ha llegado a encerrar en su habitación de capataz por no barrer el suelo lo suficiente a su juicio, una crítica a la que se han sumado también Gloria Camila y Dani G, quienes ayudaban a su compañera a cerrar la puerta del cuarto. "De aquí no sale ni entra nada hasta que yo quiera, estoy harta de que me falten al respeto y me tengan explotada mientras él no hace nada", gritaba Steisy sentada en la silla que ponía de parapeto en la puerta. Una escena que preocupaba a Pablo.

Gloria Camila consuela a Patricia Steisy Telecinco

"Está en uno de sus brotes de lo que tiene ella, le da uno por semana. Ahora está mucho mejor, hace años era peor", explicaba en el plató Pablo Pisa matizando que no era justificación para lo que había hecho su novia. Y es que, Steisy confesaba hace unos meses que padecía un Trastorno Límite de la Personalidad: "En mi caso, tengo TLP, soy ansioso-depresiva y soy evasiva. Eso significa que soy todo lo contrario a una narcisista: intento contentar a la gente, me cuesta decir 'no', intento animar... y todo cuando yo misma por dentro estoy mal. Necesito que las personas estén bien o lo pasen mal como yo", confesaba en su canal de Mtmad. Un trastorno por el que está en tratamiento.

"No sé hasta qué punto está preparada psicológicamente para estar ahí", explicaba Pablo quien confesaba que, durante su visita, ella misma decía que estaba psicológicamente muy tocada y que no podía más, algo que está viendo con este tipo de comportamientos. "Siempre sigue el mismo patrón: explota, llora, se avergüenza, se arrepiente y tiene tres días de bajón". Una preocupación que, aunque compartida con sus compañeros en el plató, era aplacada levemente por Carlos Sobera quien le recordaba que hay un equipo de psicólogos haciendo un seguimiento a los concursantes en todo momento, y que ella está bien. Declaraciones que no le terminaban de convencer a Pablo.