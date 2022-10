"Si entras muy enamorado de alguien y con esos sentimientos, aquí se te multiplican por mil". Así se mostraba Juan Alfonso Milán en Pesadilla en el paraíso cuando le preguntaban por Paloma González Durántez, en una semana en la que se encuentra en una situación delicada pues está nominado. Y es que, con el paso de las semanas, el granjero ha confesado que cada vez está más decaído pensando en su novia por lo que pedía a su amigo, Víctor Janeiro, que le nominara puesto que tenía "la cabeza cada vez más fuera que dentro". Ante esto, el programa le ha preparado una sorpresa adelantándole que tendría noticias de su novia, algo que Juan esperaba que fuera optimista, aunque no ha sido así, y es que Paloma parece haber cortado con él.



Telecinco

"Hemos invitado a que viniera Paloma pero ella ha declinado esa invitación", aseguraba Lara Álvarez enseñándole el mensaje que su novia había publicado en redes confesando que no estaba bien con respecto a la relación, justo antes de que Paloma entrara en directo por teléfono. "Yo no quería entrar, Juan", decía Paloma, "lo único que te deseo es que estés tranquilo, que no lo pases mal. No quiero que sufras, que cuando salgas tengo una conversación pendiente contigo. Hice el stories en un momento de dolor y no debería haberlo subido".

"Te conozco y sé que..., te pido perdón por estar tanto tiempo lejos de ti. Sé que puedas estar mal pero sufro desde que me fui a este programa porque te quiero pero nunca te he mentido", ha asegurado Juan mientras que Paloma le cortaba: "si me tienes un poco cariño, déjame colgar. Solo quiero que estés tranquilo". "Ya habíamos arreglado nuestras cosas y me dejas así y estoy triste porque nunca te he mentido", aseguraba Juan. "¿A que tú sabes que nunca miento?", contestaba Paloma, "Pues no quiero entrar porque no te quiero perjudicar. Estando allí dentro me he enterado de cosas y no te quiero perjudicar más. Cuando salgas de ahí me tomo un café contigo y te lo cuento. No me hagas estar más aquí, por favor. Que yo cuando salgas te explicaré las cosas y me entenderás. Yo también he llorado. No me hagas esto, déjame colgar educadamente".

Telecinco

Tras el fin de la llamada, Nagore Robles desde el plató aportaba luz a lo que podría haber pasado y señalaba que las mentiras posibles podrían ser que Paloma tiene algunas pruebas sobre una infidelidad de Juan: "yo no he tenido ninguna doble vida con una modelo, Paloma lo sabe". "Al entrar aquí tenía miedo de que quisieran meter cizaña, porque es lo que puede pasar cuando eres una persona mediática, y me ha pasado. Sin estar yo a su lado, la habrán comido el cerebro", aseguraba Juan, "si han mirado cómo hablo de mi novia, lo que he escrito en mi pared... si eso es un chico que miente, me gustaría saber qué es un chico enamorado".