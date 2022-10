El amor es algo súper delicado que hay que cuidar día a día, y si no que se lo digan a Paloma González Durántez y a Juan Alfonso Milán: los dos se separaban de lo más enamorados para que él entrase a concursar a su primer reality, 'Pesadilla en el paraíso', pero ahora que han pasado varias semanas lo suyo se ha resentido tanto que Paloma ha tomado una decisión que no sabemos si tendrá vuelta atrás: habría decidido romper con Juan mientras él se encuentra aún en la granja de Telecinco.

Tras la expulsión de Gloria Camila, y la nominación de Juan Alfonso e Israel Arroyo, lo anunciaba Nagore Robles desde el plató: "La novia de Juan lo ha dejado. No tiene novia. Nadie lo espera", soltaba la colaboradora, que abogaba también por "decírselo". "Que tu semen de fuerza te acompañe, pero no hay nadie", añadía haciendo alusión a la última polémica de Ortega Cano, algo que se confirmaba con unos mensajes de la propia Paloma en sus redes sociales. Paloma fue noticia hace unos días cuando Steisy recordó en el programa un gran enfrentamiento con ella.

A pesar de que Juan Alfonso le dedicaba un precioso mensaje a su chica tras salir nominado ("No he tenido oportunidad hasta ahora de dirigirle unas palabras a mi novia, Paloma. Que la quiero mucho, que la echo mucho de menos, que aquí está muy duro y que no hay ningún día que no piense en ti. Espero que estés bien, que estés fuerte y que nos veremos en nada. Te quiero mucho y espero pronto estar contigo"), parece que para la estilista no ha sido suficiente, ya que da la impresión de que, por sus palabras, sus problemas vienen de más atrás:

Paloma González Durántez Instagram

Además del post anterior (que ha desaparecido ya de sus redes sociales), Paloma no se cortaba un pelo y posteaba las típicas frases con indirectas muy directas:

Paloma González Durántez Instagram

Por lo pronto, Paloma no ha querido dar más declaraciones a excepción de un mensaje muy dolido en sus historias de Instagram: "¡A cotillear a la peluquería!", ha escrito, y es que no parece dispuesta a decir nada más sobre el tema hasta que no hable con Juan Alfonso... ¿Habrá arreglo para su resquebrajada relación?