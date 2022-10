La estancia en Pesadilla en el paraíso está siendo muy dura para Patricia Steisy. La influencer está en una situación límite psicológicamente después de más de dos meses de encierro en la granja de Cádiz, las broncas de la concursante han ido cada vez a más mostrando el peor lado, quizá, de la personalidad de la joven y de su Trastorno Límite de Personalidad, tal y como ha asegurado su novio, Pablo Pisa. Pero esta no es la única faceta que está llevando al límite, pues la joven también se encuentra al límite de su deseo sexual: "Patricia es muy sexual y es normal verla desnudándose delante de todos o haciendo todo tipo de bromas", explicaba Pablo en el debate. Así, la relación entre Patricia y Dani García está siendo cada vez más sexual, lo que ha provocado que haga una petición a su novio.

Telecinco

Sorprendentemente, Steisy miraba a cámara en las caballerizas para hablar con su novio haciéndole una petición: "Si me das permiso para un polvo sin sentimiento, algo pequeño, todo esto se acababa. Qué más te da que un día coma acelgas si después vuelvo a comer alubias". Un vídeo que llamaba mucho la atención de Pablo Pisa quien quedaba totalmente sorprendido al verlo. "Tiene que ser una broma", apuntaba Mónica Hoyos en el plató. Sin embargo, no lo era, pues se podía ver como Patricia aseguraba que "no haré nada por mantener la promesa de Pablo, pero veo que la promesa es una gilipollez".

La petición, como era normal, no ha sido acogida con buena cara por su novio, quien se sorprendía de lo que acababa de escuchar. "Pues muy bien, que valore lo que tiene", respondía Pablo, "que haga lo que quiera, yo no soy su dueño. Que haga lo que sienta y yo ya tomaré una decisión desde fuera. Yo estoy fuera, si quiere jugar a ver quién liga más, venga. A mi no me sienta bien, yo estoy aquí para defender a mi novio que bastante estoy haciendo".

Telecinco

Finalmente, Pablo ha estallado al ver imágenes de Patricia y Dani muy acaramelados en la misma cama: "Yo no voy a participar en este circo, la decís que haga lo que quiera, yo me voy a mi casa, no aguanto más", decía el novio de Steisy mientras abandonaba en el plató entre aplausos del público ante la elegancia de sus palabras. Una ausencia de la que Steisy se enteraba por un comentario de Carlos Sobera que la rompía: "Yo le he puesto en la pizarra 'cásate conmigo', ¿qué está pasando?", decía en medio de sollozos.

Telecinco