Steisy parecía estar en un gran momento para su regreso a la televisión desde que en 2016 participara en 'Supervivientes'. Sin embargo, su vuelta con 'Pesadilla en el paraíso' no está yendo tan bien como todos esperaban, y el primero en salir a la palestra para explicar su comportamiento algo 'errático' ha sido su novio, Pablo Pisa, que no la ha justificado, pero sí se ha mostrado preocupado por ella y su TLP (Trastorno Límite de la Personalidad) cuando la ha visto especialmente alterada en una bronca con Marco Ferri: "Está en uno de sus brotes de lo que tiene ella, le da uno por semana. Ahora está mucho mejor, hace años era peor", explicaba desde el plató de Telecinco.



Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Pablo ha querido entrar más en detalle en sus redes sociales para que la gente entienda realmente el trasfondo del problema de salud mental que tiene Steisy: "A la vista está que no era el mejor momento". "Patricia fue secuestrada dos años. Violada. Torturada no os imagináis hasta qué punto. Y no estoy exagerando ni frivolizando. Su vida ha sido durísima y nos pondríamos las manos en la cabeza con su historia", ha contado, algo que Steisy ya reveló hace tiempo, cuando desveló que había sido secuestrada entre los 15 y los 17 años, pero sobre lo que no ha querido sincerarse del todo por ser uno de los episodios más duros de su vida.

"No justifico cómo actúa porque no está bien hecho. Pierde las formas, grita, insulta y falta al respeto. No controla la situación. Creo que es obvio lo que digo [...]. Tiene heridas y traumas que le han destrozado la cabeza. Ella es consciente y lucha a diario por salir de ahí y estar bien. Una experiencia como esta está llevándole al límite y sacando quizá lo peor de ella", ha explicado Pablo, algo que iba muy en línea de lo que explicó en televisión: "Siempre sigue el mismo patrón: explota, llora, se avergüenza, se arrepiente y tiene tres días de bajón".

El arquitecto, además, ha prometido estar a su lado, porque sabe que "le costará, pero volverá a estabilizarse", y aunque ha hecho hincapié en que no está justificando las reacciones fuera de lugar de su novia y que, de hecho, "se está equivocando", "solo pido respeto para una persona luchadora que tiene un trastorno mental". "Eso no le hace ser mala persona", ha dicho sobre Steisy.