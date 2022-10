Omar Sánchez ha resucitado. Después de semanas de bajón por echar de menos a Marina, el granjero ha vuelto a aparecer en el día a día de la granja de 'Pesadilla en el paraíso' con uno de los roces de convivencia más surrealistas que ha habido en los últimos momentos: un tomate. Todo un espectáculo que ha demostrado que el hambre y el cansancio está haciendo mella en los granjeros veteranos que ya llevan dos meses luchando por el gran premio del reality pero que, con la entrada de los cuatro aspirantes a granjeros ha retrocedido la mecánica del concurso un mes, algo que no ha sentado a todos igual de bien. Así, el surfero ha protagonizado una bronca surrealista enfrentándose a Israel después de que éste se chivara de que Dani G y él estaban deleitándose con un tomate en el huerto.

Telecinco

"Mira que rojos están todos. Están aquí echándose a perder", aseguraba Omar a Dani mientras observaban el estado de los tomates en las matas del huerto, lo que hacía que ambos cogieran un tomate cada uno, lo partieran y lo degustaran con una pizca de sal, algo que ya habían hecho todos los miembros de la granja con anterioridad puesto que "hay demasiada verdura y se va a echar a perder".

Sin embargo, parece que esto Israel no lo recordaba, porque nada más ver la estampa empezaba a criticarlos con Daniela: "Mira a estos dos. Es que no tienen vergüenza, esto no puede ser, ¡capataza!", gritaba llamando a Steisy mientras acudía también Lucía quien apuntaba que si iban a comerse unos tomates, que avisaran por si alguien más quería. "Eres un metemierda. Yo no me escondo, estaba comiendo el tomate mirando para arriba y tú has ido a los nuevos a criticar. Personaje", le acababa gritando el canario a Israel ante los aplausos de Bea Retamal.

Aunque un primer momento el vidente se daba media vuelta y se metía en la cocina para evitar problemas, no tardaba en volver a por el surfero cuando nadie les veía para apuntarle que él no había dicho nada malo de Omar y que no lo decía por él sino por Dani: "yo de ti no he dicho nada, iba por él", algo que al ex de Anabel Pantoja le daba igual, continuando con sus críticas hacia Israel, lo que hacía que finalmente le nominara. "Hemos vuelto a las prácticas de mala persona", le reprochaba.