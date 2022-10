Mucho estaba tardando en saltar por los aires la tensión en 'Pesadilla en el paraíso', y es que, a pesar de que ya hemos visto más de una pelea en el reality -como el enfrentamiento de hace unos días de Israel con Mónica Hoyos- tras casi un mes de convivencia, lo peor aún estaba por llegar, y han sido Gloria Camila e Israel Arroyo quienes han hecho que la sangre llegue al río después de varios días de tensión en los que ambos se han acusado de ser 'mentirosos' y 'falsos', especialmente después de que Gloria le escuchara hace unos días hablando con Lucía Dominguín en una conversación donde él le decía a ella que 'todos la querían salvar para tenerla en cocina', y no era cierto.



"Pienso que Isra es muy gracioso pero hay que tener mucho cuidado con lo que dice y cómo lo dice. Es un poco metemierda", confesaba Gloria. Él, aunque se retractaba, al final el hecho de haberle pillado ha conseguido que el buen rollo desaparezca entre ellos y todo estalle: "Vete a tomar por culo, que pareces una mosquita muerta y las matas callando", le decía él a una enfadadísima Gloria hace unas horas. "El que hace la pelota por delante y luego vas poniendo a parir a todos eres tú", se defendía ella.

Una bronca que, además, venía alimentada por las pocas ganas de trabajar del vidente, algo que la hija de Ortega Cano le echaba en cara, pues era la capataz: "Isra, te voy a decir una cosa: la próxima vez que tú tengas una tarea y te toques los huevos, la vamos a tener. Tendrías que estar abajo con tus compañeros haciendo la prueba semanal y has estado aquí tocándote los huevos", y sus palabras parecen haber tenido efecto, porque al final la han tenido...

Más tarde, el vidente se desquitaba contra ella: "Cuando yo con 23 años estaba trabajando, ella tenía un millón de euros en el banco. A ella no le gustaba que hablaran de sus padres, pues está haciendo lo mismo". Sin duda, y a pesar de que empezaban con muy buen rollo, la cosa se ha ido diluyendo, hasta el punto de que él le decía a Gloria: "Para mí estás muerta". Unas durísimas palabras que, sin duda, han quebrado la confianza del uno en el otro. ¿Tendrá arreglo su amistad?