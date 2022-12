Pesadilla en el paraíso ha comenzado este domingo su nueva gala después de la expulsión de Manu González. Todo transcurría a la normalidad desde el plató hasta que Carlos Sobera ha anunciado la conexión con la granja donde le esperaban los dos nominados de esta semana: Dani García y Bea Retamal. La expareja, que hasta ahora había retomado la relación aunque ya se ha roto definitivamente, al menos por parte de Bea, esperaban solos en El consejo la conexión con Carlos Sobera sorprendiéndose de lo que se había montado en el plató: una pequeña campaña electoral para que dos defensores de ambos hagan alegatos a favor de su permanencia.

Sin embargo algo faltaba: la presencia de Lara Álvarez. La presentadora es la encargada de llevar las conexiones desde la granja e interactuar cada noche con el plató, pero esta noche no era así, y Carlos explicaba el motivo de su ausencia.

Telecinco

"Como verán Lara no nos acompaña hoy y es que está mala. Debió coger algo de frío en la última conexión y está con 38ºC de fiebre", explicaba Carlos quien deseaba desde el plató que se recuperara pronto su compañera. Y es que el frío ha llegado también a Cádiz y a la granja desde donde, en la noche del miércoles, se realizó la gala de expulsión. "Necesitamos una estufa por aquí que hace mucho frío", decía incluso Lara durante la conexión que terminaba echando mano del abrigo para poder continuar.

Telecinco

Esta es la primera vez que Pesadilla en el paraíso no cuenta con su presencia, aunque no será la última y es que se espera que no esté presente en la segunda edición, donde su puesto lo cubrirá Nagore Robles, actual colaboradora fija del programa. Mientras, Lara estará descansando para irse a Honduras donde volverá de nuevo a Supervivientes 2023.