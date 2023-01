José Antonio Avilés sigue siendo José Antonio Avilés. Después de haberle visto metiéndose en todos los conflictos de Supervivientes en su edición, el colaborador de televisión, autodeclarado mentiroso patológico, ya ha protagonizado varias confrontaciones en sus primeras horas de granjero en Pesadilla en el paraíso. Y es que, todos sus compañeros han coincidido en definirle como muy intenso lo que ha hecho que nada más llegar a la granja ya haya hecho saltar a algunos de ellos, concretamente a Antonio Montero, compañero suyo en los platós con quien no había coincidido más de unas horas trabajando. "A veces me saca de mis casillas", ha asegurado Montero sobre su nuevo compañero de convivencia, algo en lo que coinciden la mayor parte de los granjeros. "Hay veces que lo abrazarías y veces que es difícil", ha dicho el pianista Pablo Sebastián.

Así, nada más llegar a la granja, Montero y Avilés han tenido dos enfrentamientos: uno por cómo hacer fuego en la chimenea y otro por cómo partir el pan de bienvenida para que fueran partes iguales. A pesar de ello, ambos han demostrado tener una estrecha relación que ha hecho que Avilés se haya confesado ante sus compañeros terminando en lágrimas.

Telecinco

Y es que, Montero ha sacado el gran tema: sus mentiras profesionales. Así sacaba el tema de su amistad con Ana María Aldón, la cual finalizó justo cuando ella anunciaba su ruptura. "Si tú pretendes aquí dar a entender que mi amistad dura lo que dura mi interés, no", aseguraba Avilés, "no volvamos de nuevo porque para mi es muy complicado vivir con esa etiqueta. Se traslada a la gente que hay alrededor y se pican y se van". En este sentido, asegura que "es una parte de mi vida que a mi me avergüenza mucho y que el único responsable he sido yo. He aprendido con el tiempo a verlo desde otra perspectiva, asumirlo y pedir perdón. Sé donde trabajo y no tengo problema en que cada vez que salga el tema tenga que pedir perdón"

En este sentido, ha asegurado que "prefiero tener esta conversación con Montero porque parece muy brusco pero le tengo cariño", aseguraba Avilés quien confesaba que "de todo se sale". Una frase que daba paso a Nagore para dar la bienvenida al nuevo Avilés, algo que emocionaba al aludido.