José Antonio Avilés se ha abierto en canal totalmente a sus compañeros. Después de una semana de convivencia, los granjeros de Pesadilla en el paraíso han realizado un particular árbol de la vida donde han surgido todo tipo de revelaciones. Allí Antonio Montero ha abierto su corazón sobre su mujer, Tania ha desvelado que convive con su padre a pesar de no hablarle, y Maite Galdeano que fue víctima de malos tratos. Además, Avilés ha recordado cómo fue su infancia, marcada por un potente bullying por parte de los hijos de una familia conflictiva del pueblo en el que vivía "hasta el punto de que hay denuncias". Pero esto no ha sido lo más duro de su vida.

Telecinco

El periodista ha recordado que su primera relación fue muy tormentosa. "Después empiezas una etapa muy complicada que no se conocía: me enamoré de una persona que tenía una vida muy loca y alto nivel y tuve que cometer muchas fechorías para seguirle", aseguraba. Una relación en la que comenzaron todos los problemas que acarrea a día de hoy. "Empecé a trabajar con 18 años en medios de comunicación, escribía en un digital, intenté luchar por estar a su nivel para llevar la vida que él llevaba, y es cuando empieza todo esto. Empiezo a tener problemas con las adicciones porque lo comparto con esta persona. No me he perdonado porque he aprendido a vivir con una etiqueta, y claro que voy a mejor pero es complicado".