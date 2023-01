Hace apenas unos meses que Tania Deniz se presentaba ante la audiencia en el reality de La isla de las tentaciones. Su relación con quien fuera su novio, Samu, se rompía a causa de su affaire con Hugo Paz. Ahora, la joven sale con Albert Barranco, ex de Supervivientes y busca mostrarse un poco más en su paso por Pesadilla en el paraíso donde ha demostrado su buen estado de forma en la última prueba de capataz: aguantando 45 minutos agarrada a una cuerda colgando con el único apoyo de una pala al final de esta. Además, hemos conocido una de sus relaciones más dolorosas: la que tiene con su padre.

Y es que, en un momento de confesiones, la joven revelaba que actualmente sus padres están separados y ella convive con su abuela después de un problema con su padre. Una confesión que la hacía romperse delante de todos sus compañeros.

Telecinco

"Hace cuatro años, por motivos de adicciones se fue separando. Perdió todo. Perdió a su mujer, a su familia, a su otra hija, me tenía solo a mi pero llega un punto que te quema", explicaba entre lágrimas la granjera que revelaba que lo había pasado muy mal con su progenitor. "Es duro levantarte y que no te mire la cara, que no te hable... que no te felicite por tu cumpleaños. El día de Reyes lo odio porque no está conmigo".

"Tengo la esperanza de que reaccione y que pida perdón o al menos dé el paso poco a poco", reconocía, añadiendo eso sí que cuenta con una madre coraje. "Quédate con eso. A veces con una madre superheroína basta", le comentaba Borja Estrada, hijo de Pipi Estrada.

Telecinco

"Tengo la suerte de conocer a su madre y su padrastro y son bellísimas personas", aseguraba Albert Barranco en plató, "y ver la relación que tiene con su padre biológico es muy duro". "Es una niña con muy buen corazón y no se merece nada de lo que ha dicho".