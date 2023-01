José Antonio Avilés ha protagonizado uno de los momentos más tensos de las nominaciones de este jueves en Pesadilla en el paraíso. Después de que se marchara Maite Galdeano por elección del público, han comenzado las nominaciones del resto de concursantes y mientras que la mayoría de ellos señalaba a Kiko, Borja Estrada daba la sorpresa nominando a Avilés, algo que al periodista no le sentaba del todo bien, aunque lo quería negar.

"Sé que me espera una semana intensa", reconocía Borja al revelar su nominación pero lo que no se imaginaba era la que pasaría después. "Viendo lo que he visto de Borja no me extraña", confesaba dejando en el aire que tenía una exclusiva que, en un principio se iba a guardar para su llegada a Madrid aunque después de que Nagore Robles le picara un poco no ha podido evitar soltarla con una clara indirecta: "¡Terelu! Investiga la venta de una casa de Pipi de un millón de euros".

Mediaset

"Nominado. Eres mala persona", sentenciaba Borja muy enfadado mientras se sentaba junto a sus compañeros. Tal era el enfado que Borja y Avilés seguían hablando mientras Antonio Montero daba su nominación a Kiko, haciendo que el periodista finalmente recogiera cable rápidamente.

"¿Qué es lo que te pasa?", se interesaba Nagore al ver el enfado de Borja. "No me pasa nada, dejemos el tema, por favor. Le he pedido que no sacara el tema y ya", ha explicado el hijo de Pipi. "La he liado, Nagore. Le pido disculpas porque él lo dijo hace una semana y creo que ha salido ya. Esta bomba la contó él y había cámaras. Tengo fe en que ya ha salido", argumentaba Avilés. "No es verdad", asegura Borja, "lo ha vendido mi madre y ella no tiene nada que ver con nada".

Telecinco

Desde el plató, la propia Teresa Viera, madre de Borja, ha confirmado realmente que todo es mentira, algo que también conocía Belén Ro: "no puede revelar una información que es delicada cuando Pipi tiene los líos judiciales que tiene con Terelu, y encima siendo mentira".