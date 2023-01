Desde que supimos que Nagore Robles se iba a estrenar como presentadora de 'Pesadilla en el paraíso' sabíamos que nos iba a dar grandes momentazos televisivos, y no ha defraudado. Aprovechando que Shakira está en boca de todos por su nueva canción llena de indirectas muy directas a Piqué y Clara Chía, la vasca tuvo a bien hacer referencia al tema viral del momento en varias ocasiones durante la última gala, y aunque los concursantes no sabían muy bien a qué se refería, ella se partía de risa sola junto a Carlos Sobera y los colaboradores que estaban en plató: "Silvina, el tema de la música no es solo lo tuyo, perdón que te sal-pique", apuntaba con mucho cachondeo, y ante sus miradas de incredulidad sólo podía decir: "Ya lo entenderéis cuando salgáis, es un tema que se me ha quedado ahí en la cabeza...".



Carlos se sumaba también a la fiesta: "Carlos, ya te has enterado de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, así que aquí voy a estar, facturando toda la noche", le decía Nagore. "Me he aprendido la canción de memoria, y luego la voy a cantar con Israel. Él hace de Shakira y yo hago del otro, de Piqué", respondía él desde el plató de 'Pesadilla en el paraíso'.

Ya desde el principio del programa, Nagore no podía evitar hacer referencia a la canción que, por cierto, también ha sido acusada de plagio: "Como dice Shakira 'mucha loba para un novato'", decía sobre Maite Galdeano y Borja Estrada, y añadía con un cierto punto malévolo pero con mucho humor: "Hay más probabilidades de que vuelvan Shakira y Piqué que de que se líen Galdeano y Borja". Sin duda, Shakira ha conseguido un éxito súper ventas, que en sus primeras 24 horas ha conseguido casi 50 millones de visualizaciones en YouTube, colarse en todos los medios de comunicación (incluso telediarios) y también ha logrado algo muy difícil: que la realidad supere a la expectación con creces, lo que la ha vuelto viral a lo largo y ancho del mundo entero.