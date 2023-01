Los concursantes de Pesadilla en el paraíso demuestran cada semana sus dotes de granjeros y, para hacerse con el bastón de mando de capataz, se someten a duras pruebas de todo tipo. Aunque en su mayoría han sido pruebas físicas, esta vez el programa les ha preparado un test de cultura general que ha enfrentado a los concursantes que optaban a los privilegios del bastón de mando: Tania Deniz, Borja Estrada, Mar López, Silvina, María José Galera y Antonio Montero.

La dinámica era sencilla: cada uno se encontraba haciendo equilibrio en un pequeño mástil del suelo mientras Nagore Robles les realizaba preguntas de cultura general. Por cada pregunta acertada obtenían un huevo que tenían que lanzar a uno de sus compañeros que hubiera fallado la pregunta, aunque lejos de la cultura el gran problema de muchos fue el equilibrio.

Telecinco

Combinar equilibrio y conocimientos de cultura general no ha sido la mejor opción para los chicos y es que Borja Estrada y Antonio Montero caían en la segunda pregunta por la falta de equilibrio. Después de contestar bien a "¿cómo se llamaba el conejo de Bambi?" y el apellido de la reina Isabel II de Inglaterra -que Mar y Tania fallaban-, no podían lanzar sus huevos por falta de equilibrio, quedando eliminados.

Tras ello se quedaban las chicas jugándose el tipo con una pregunta que solo Silvina sabía contestar: "¿qué presidente de Estados Unidos fue asesinado en Dallas?"; pero no era capaz de acertar con el huevo ganado. Seguidamente preguntaban "¿cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales?"; mientras que Silvina volvía a responder correctamente (y fallar con el huevo), Tania respondía hexágono, y Mar confesaba no saberlo: "no fui a esa clase".

Ante la falta de intensidad en los lanzamientos, la dinámica de la prueba cambiaba: quien fallara quedaba eliminado. Acto seguido, la clásica "¿qué pesa más: un kilo de paja o un kilo de plomo?" era la pregunta que hacía la criba final: Tania Deniz y Mar López caían en la trampa señalando contundentemente la paja mientras que Silvina respondía correctamente alzándose con el bastón de capataz.