Beatriz Trapote se ha quedado en shock al oír el nombre de su cuñada, María José Campanario, en el plató de 'Pesadilla en el Paríso'. Este domingo 22 un nuevo concursante entraba al reality y eran muchos los nombres que barajaban los colaboradores del concurso, entre ellos el de la mujer de Jesulín de Ubrique. Un debate que surgió minutos antes de conocer que sería María José Galera -no Campanario- quién sustituiría a Pablo Sebastián después de que este tuviera que abandonar por un accidente.

El debate surgió durante la emisión del programa en Miteleplus, antes pasar al abierto en Telecinco. Sandra Barneda preguntaba a los colaboradores quién creían que sería la o el nuevo granjero. "Yo creo que es alguien histórico de los realitys, que lo de todo. También me han dicho que es un persona importante en el mundo 'realitero'", decía Belén Rodríguez, y no estaba mal informada.

Sin embargo, Beatriz Trapote pedía "gente nueva, fresca, me da igual hombre o mujer". El maestro Joao pensaba como ella, y además daba un nombre: "A mí me gustaría ver a María José Campanario". Tras unos segundos de incertidumbre, al darse cuenta de que todos los focos estaban dirigidos a su persona, Trapote soltó: "Está muy bien. Como dice Joao, la Campa al campo".

Beatriz Trapote, maestro Joao y Marta Peñate en ’Pesadilla en el Paraíso’. Captura TV

A Daniella Requena también le gustaría ver a María José Campanario en el reality, o en su lugar a Beatriz Trapote. "No es pólemica, pero intensa un rato", dijo la influencer. La respuesta de la periodista fue clara: "No voy porque me vais a echar de menos. Si entro voy a por todas, a ganar pero siempre una persona que entra nueva su compañeros le puedesn decir 'es que has entrado después', 'es que no has pasado el mismo hambre que nosotros'... Soy de perfil ganador, soy la mujer del ganador y sé todos los secretos para ganar en la granja. Lo haría muy bien", sentenció Trapote.

Aunque la periodista afirma llevarse bien con su cuñada, lo cierto es que apenas se dejan ver juntas en público. Campanario vive alejada de la televisión desde que fue madre por tercera vez en junio de 2022 y durante el concurso de Víctor Janeiro no hizo ningún comentario público sobre su cuñado, algo que sí hizo Belén Esteban, que mostró su apoyo al torero. "Quiero que gane Víctor Janeiro. Creo que es el único que se lo ha currado y que lo ha trabajado. Creo que el único que se ha levantado, ha limpiado, ha trabajado, ha aguantado las peleas, que ha estado ahí cuando ha hecho falta... es de justicia", dijo Belén en 'Sálvame', que añadió que Beatriz había sido "muy buena defensora". Unas palabras que el matrimonio le agradeció.