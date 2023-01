Pipi Estrada ha coincidido por primera vez en un plató con su ex mujer, Teresa Viera, con quien ha demostrado que tiene una muy buena relación llegando a hacer incluso algunas bromas en directo. Y es que ambos se han encontrado en Pesadilla en el paraíso, Teresa como defensora de su hijo, Borja Estrada, y Pipi como ex concursante y colaborador del programa. Y antes de enfrentarse ambos a las palabras de José Antonio Avilés sobre la venta de su piso tras la expulsión del granjero, han tenido un momento para dedicarse unas emotivas palabras de cariño y demostrar que su relación es excelente, aunque no lo fuera en los primeros momentos tras su divorcio.

Sandra Barneda era la encargada de preguntarles cómo era su relación y, concretamente a Teresa quién había puesto más de su parte a la hora de que pudieran llevarse tan bien: "Sí, yo, no quiero ser modesta", respondía entre risas Teresa, lo más honesta.

"Hay mucho cariño pero de otra forma porque no volvería con él ni loca, porque como pareja es un desastre", confesaba la ex de Pipi Estrada que, minutos más tarde añadía que el periodista sigue siendo "el mismo solo que ya no está conmigo y me da igual". Un comentario con el que despertaba las risas de los colaboradores del programa. Y es que no dudó en ponerse seria para explicar cómo había sido lo que sufrió cuando cortó su relación con él tras su infidelidad con Terelu Campos: "Yo no tenía rencor por él. Fue duro porque fue mediático pero por lo demás al rato, al año me di cuenta de lo a gusto que estaba".

Sobre ello, Pipi Estrada explicaba que "ella tiene su vida y yo la mía pero somos familia" y le dedicaba unas bonitas palabras a su ex mujer: "se merece todos mis respetos y admiración porque es una madraza y mujer con letras mayúsculas y me tiene para lo bueno y lo malo", provocando la sonrisa de Teresa.