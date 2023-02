Todavía con la resaca del Benidorm Fest 2023, La Resistencia quiso contar este lunes con la presencia de una de sus colaboradoras habituales, Inés Hernand. Su visita no podía ser más apropiada, sobre todo después de la victoria de Blanca Paloma en la final del Benidorm Fest 2023 con su EAEA.

Tras las dos semifinales y la gala definitiva, la también colaboradora del programa de Movistar Plus+ volvió al teatro para hablar de su experiencia. En un momento dado, Broncano quiso hacer una sorprendente revelación sobre la gala de preselección española a Eurovisión. “¿Tú sabes una información de esto? Lo puedo decir aquí, yo creo”, le dijo el presentador de La Resistencia a Inés Hernand. “Sí, claro”, le contestó ella. "¿A ti te llegué a decir que me propusieron hacer eso?".

El motivo por el que Broncano rechazó presentar el Benidorm Fest. Cero sorpresas. pic.twitter.com/DmM5N6utl7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 6, 2023

Una confesión que sorprendía a su colaboradora, quien reconocía frente a las cámaras de Movistar + que le habría hecho mucha ilusión compartir escenario junto a Broncano: "Ay David, ¿y cómo dijiste que no?". Algo que llevaba a David Broncano a reconocer que no presentó el programa básicamente porque no llegó a un acuerdo con RTVE para hacerlo: "Por dinero. No hubo acuerdo económico, pero me hubiera gustado hacerlo".

La sinceridad en su respuesta provocó las carcajadas tanto en su propia compañera como en los asistentes como público al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. “David, te pegaba todo...”, le dijo Hernand completamente asombrada por la noticia.

Blanca Paloma, ganadora del 'Benidorm Fest 2023'

Con una puesta minimalista y sencilla con el blanco y el rojo como colores protagonistas, Blanca Paloma ha cantado su 'Ea, ea' poniendo el tono flamenco a la gala. "La que ha liado la yaya Carmen y los pichones", han sido las primeras palabras de Blanca Paloma que ha confesado que se encuentra "demasiado tranquila" agradeciendo el micrófono de bronce al jurado y el público, y dedicándoselo a su familia. "Aún no me lo creo, solo sé que pesa mucho y que estoy preparada", aseguraba más tarde en RTVE, "el año pasado fue una toma de contacto y este año ya estoy preparada para ir y ganar".