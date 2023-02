María José Galera ha sido la penúltima de las expulsadas en Pesadilla en el paraíso y ha acudido al plató para ser entrevistada en el que ha explicado cuál ha sido la gran enseñanza que se ha llevado. A pesar de haber disfrutado solo tres semanas en el concurso, la ex granjera tiene muy claro que ha vivido la experiencia sacándole un gran provecho personal. "Me he dado cuenta de que he dejado cosas en esa granja, tristeza, y me he traído mucho amor de parte de los compañeros aunque lo crean y de los animales", explicaba al inicio de la entrevista donde ponía en valor la experiencia que había tenido con algunos de sus compañeros: "Kiko ha sido mucho y con Silvina me he llevado una buena amiga porque ha sido un gran apoyo y he llorado de la risa que hacía años que no lo hacía". Unas palabras que llenaban de nostalgia y dolor los ojos de María José.

Telecinco

"Tus ojos hablan de mucho dolor pero no quiero ahondar", apuntaba Sandra Barneda recordando el gran drama de Galera: la muerte de su hija Estefanía. "No es fácil darse cuenta de que hay un gran dolor y una gran tragedia que cuando tienes muchas horas para pensar aflora".

"Yo me expreso todos los días en mi casa", explicaba María José quien ponía en valor el apoyo que ha tenido por parte de su marido, con quien se casó hace dos años. "Hay muchas veces que pienso: ya tengo a mis dos hijas, cada una... Cuando salí del reality le dije a mi marido que ya creo que tenemos que vivir nuestra etapa, querernos los dos, disfrutar de lo que nos queda porque hay muchas veces que me quiero ir con ella. Cuando pienso eso cojo caminito de Sevilla a Cádiz y hablo con ella donde está descansando".

Telecinco

En este sentido, Sandra Barneda le ha agradecido que se abriera tanto y que explicara todo claramente: "en la vida también existe mucho el dolor y forma parte de la vida, por desgracia, se tiene que hablar de la salud mental para recibir ayuda y seguir luchando para cada día tratar de salir". En la misma línea se mostraba Beatriz Trapote: "soy madre, sé que es muy duro pasar lo que has pasado y solo quiero decirte que sigas luchando".