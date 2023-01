La bomba informativa sobre la venta de un piso por parte de su madre sigue dando de qué hablar. Unos días después de que la revelación fuera protagonista de los debates en directo en el plató y en la granja, Borja y José Antonio Avilés han tratado el tema de forma pausada al calor de la estufa y con todos sus compañeros.

Allí, Borja ha seguido echando en cara a Avilés que contara que había sido Pipi quien había vendido el piso -"es mentira, lo que estás diciendo es una mentira"-, algo que, si bien ha sido negado por Pipi, sí que fue tal cual lo que dijo el propio Borja dijo a sus compañeros -"mis padres han vendido un piso por un millón. Pipi también"-. Y es que sí, un vídeo de la realización ha dejado claro que fue Borja el primero en sacar el tema y revelar lo dicho por Avilés.

No obstante, el propio colaborador de Sálvame ha dejado ver que Borja no ha sido su única fuente sobre este tema: "Cuando salgamos fuera te digo la información que tengo, quién me la dice y porqué", deslizaba Avilés señalando también que tanto él como Antonio Montero han solicitado varias veces a Pipi que le enseñe la demanda que le ganó Terelu y él no la ha revelado: "algo hay ahí que no quiere que se sepa", decía Montero.

Si bien todos sus compañeros criticaron la forma de proceder de Avilés, echando en cara que soltara la bomba en un directo apelando directamente a Terelu Campos por la deuda que mantiene Pipi con ella, todos se interesaron de dónde venía la mala relación que el colaborador tiene con el periodista deportivo. "Yo me llevo muy bien con Alejandra Rubio, nos hablamos casi todos los días, y un día Pipi la criticó mucho y yo le llamé la atención, 'la guerra la tienes con su madre, no con ella'", recordaba Avilés.

Desde el plató, a pesar de que todas las afirmaciones de José Antonio Avilés eran afirmadas después por la versión de Pipi Estrada, éste le acusaba de estar "instalado en la mentira", ante lo que la madre de Avilés ha sentenciado que "Borja era muy consciente de lo que estaba diciendo y dónde". Tanto es así que dentro de la granja Antonio Montero aconsejaba a Borja que no revelara ciertas cosas si no quería generar ningún comentario de este estilo: "lo que no quieras que se sepa, no lo digas tú", sentenciaba.