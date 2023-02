Pesadilla en el paraíso encara la recta final. Con los semifinalistas ya descubiertos después de 38 días de concurso, la granja de Jimena de la Frontera ha cerrado sus puertas y, con ello, el paso de Nagore Robles por este reality en el que se ha estrenado como presentadora consorte para guiar las conexiones en directo con la granja. Desde allí ha dejado grandes momentos con sus comentarios colando, por ejemplo, a Shakira en el directo o picándose con Carlos Sobera desde el plató. Un debut que ha superado con creces y que ha cerrado con un emotivo discurso en el que ha tenido palabras de agradecimiento para todos: desde los concursantes, que se han emocionado ante el inesperado discurso, hasta los técnicos y trabajadores tras las cámaras pasando por sus compañeros frente a ellas, Carlos Sobera y Sandra Barneda. "Ha sido todo un lujazo", subrayaba.

YouTube

Así, comenzaba destacando el papel que cada uno de los concursantes había tenido en esta segunda edición. Destacaba que Mar López había sacado una muy buena experiencia en el concurso, sobre todo, personal, retomando "una relación muy profunda" y necesaria para ella. De Silvina Magari ponía en valor haber sido el optimismo en la granja, "tus chorreos de color y diversidad han dejado huella", mientras que de Antonio Montero subrayaba que "le ha costado olvidarse de su pasado pero creo que el paraíso le ha hecho cambiar la cámara por su vulnerabilidad".

Finalmente, de Borja Estrada alababa su papel como 'Suiza' en esta edición: "no creo que haya mejor consejero que él dentro del paraíso fidelidad". Mientras que de Tania Deniz decía: "la benjamina con la mecha más corta de Jimena ha demostrado ser una mujer independiente que quiere recuperar una luz que siempre estuvo en ella".

"Mi sentimiento es de absoluto agradecimiento. Desde que me ofrecieron la oportunidad, no dudé ni un segundo en lanzarme y estar con un equipo que se ha dejado la piel en esta aventura desde hace unos cuantos meses", señalaba sobre el equipo Nagore quien no podía olvidar cómo Carlos Sobera y Sandra Barneda le había "arropado" durante su estreno mostrando "ejemplo de compañerismo". "Para mi ha sido un lujazo vivir esta aventura con vosotros, dos profesionales que admiro y quiero muchísimo y en los que confío con los ojos cerrados". Además, ha agradecido a Lara Álvarez, quien se alejaba del formato, sus consejos: "eres una auténtica compañera".

Telecinco

"El concepto de familia engloba muchas cosas, pero para mi familia es unión, generosidad, confianza, crecimiento y es lo que somos, una familia unida. Ha sido un verdadero placer vivir esta aventura a tu lado y hoy me toca a mi coger mi atillo y despedirme", cerraba Nagore ante el aplauso y las lágrimas de los concursantes. Desde Madrid, Carlos Sobera recogía el guante de su compañera y aprovechaba para felicitarla por su nuevo papel: "Tienes un extraordinario talento para lo que quieras, sobre todo para la comunicación. Esta cadena tiene suerte de haberte descubierto en una posición diferente a la que venías realizando y que realizarás durante muchos años porque eres buena, eres muy buena".