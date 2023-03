Gema Aldón ha estado a punto de romperse en 'Supervivientes' por su hermano pequeño, José María. Echar de menos a los seres queridos en el concurso es algo con lo que los participantes deben aprender a convivir, y aunque las lágrimas pesan mucho, no queda otra que aguantar. De hecho, algunos siempre intentan recordarles con fotos u objetos personales que les ayuden a sobrellevar la distancia y el hecho de no saber nada de sus familiares, amigos y parejas durante meses, y otros, como Gema, que recientemente recordaba su historia de amor con su chico, aprovechan cualquier momento para enviar mensajes, como hizo la pasada noche durante las nominaciones.



La hija de Ana María Aldón sabe que se ha ido hasta Honduras para trabajar y ganar dinero por y para su hija, Nicole -de 5 añitos-, pero no puede evitar acordarse de todo lo demás que ha dejado en España, especialmente cuando se acerca una fecha muy especial que se va a perder: la comunión del pequeño José María. Y es que el hijo de Ana María y José Ortega Cano está a punto de celebrar ese sacramento tan bonito y festivo... y no va a poder estar a su lado.



Fue durante las nominaciones cuando, echando a un lado la pizarra (en la que, lógicamente después de su pique, había puesto el nombre de Raquel Mosquera, pero también el de José María con un corazoncito), quiso enviarle un 'recado' al pequeño de 10 años, con la esperanza de que estuviera viéndola: "Me gustaría enviar un mensaje a mi niño, mi hermano, que pronto es su comunión. Te quiero", dijo sencillamente, aunque con mucho pesar en su voz y bastante triste. No cabe duda de que, a pesar de la batalla campal que enfrenta a Ana María Aldón con José Ortega Cano, la relación entre los hermanos es de lo más fluida y tierna, y seguro que ambos están deseando abrazarse a pesar de que Gema no vaya a poder ir a la comunión de su hermano.