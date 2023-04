Rodrigo Fuertes Puch ha opinado sobre el concurso que está haciendo su expareja, Adara Molinero, en 'Supervivientes'. La pareja anunció su ruptura definitiva hace más de medio año pero han aclarado en varias ocasiones que se tienen mucho cariño.

Rodrigo y Adara se conocieron en 'Gran Hermano 17', tuvieron muy buena sintonía en la casa de Guadalix pero lo cierto es que durante este reality show tomaron caminos por separados, él inició una relación con Bea Retamal y Adara con Pol Badía. Pasaron los años, la influencer conoció a Hugo Sierra, con quien tiene un hijo en común, y con el tiempo el destino hizo que los dos exconcursantes de 'Gran Hermano' se reencontrasen.

Su relación ha tenido tenido muchas idas y venidas, se compraron una casa en común e incluso se habían prometido, aún así ambos decidieron dejarlo en dos ocasiones. "A veces el amor no es suficiente y, aunque nos rompa, hay que saber irse y dejar ir. Me quedo con lo bueno, con las risas, con los cafés que sabían a tranquilidad, con los planes… porque, aunque todo llegue a su fin, fue muy bonito", explicaba Rodri en la primera ruptura en 2021. Mientras, Adara en la separación definitiva de 20222 anunciaba: "Para evitar especulaciones y zanjar el tema, quiero contaros que Rodri y yo ya no estamos juntos. Por el cariño que nos tenemos, pido respeto", explicaba Adara en Instagram.

Ahora, la ganadora de 'GH VIP' ha puesto rumbo hacia Honduras para vivir la experiencia de 'Supervivientes', un concurso donde ha celebrado su cumpleaños. Lo cierto es que su expareja ha hecho una valoración por la isla y asegura que "está haciendo un concurso estupendo". Además, ha señalado: "Espero y deseo que sea la ganadora", comenta sobre ella, que ha estallado por la comida.

