Las despedidas son duras, tanto para el que decide tomar otro camino, como para quienes deja atrás. Eso es lo que debieron de sentir los compañeros de mesa y el equipo técnico de Zapeando cuando supieron la noticia que hoy ha compartido Lorena Castell en sus redes. La presentadora y cantante deja el programa tras 9 años haciéndonos reír, informándonos y entreteniéndonos cada tarde en la sobremesa de La Sexta.

La catalana, que ya ha pasado por casi 30 programas en televisión desde su debut en ¿Por qué no te callas? (Telecinco, 2008), entre los cuales destacan especialmente sus últimas participaciones. Lorena Castell a asumido retos imposibles en El Desafío, ha contenido la risa todo lo posible en LOL: Si te ríes, pierdes y ha ganado muy merecidamente Masterchef Celebrity 7. Pero su hogar en la última década ha sido Zapeando, ese rinconcito de buen humor de Atresmedia del que llegó a ser hasta presentadora en verano y en el que amenizaba a los espectadores junto a compañeros que hoy son amigos y que, seguro, la echarán de menos tanto o más que la audiencia

La despedida de Lorena Castell de Zapeando

La propia Lorena ha querido hacer honor a los 9 años de recorrido profesional en Zapeando con un emotivo post en Instagram en el que ha agradecido la confianza a la productora Globomedia y al grupo Atresmedia por contar con ella en esta preciosa etapa de su vida. Pero más bonita ha sido la referencia a sus compañeros, con los que resaltaba que ha tenido "la suerte de divertirse y compartir buenos momentos cada día".

Pero lo más significativo ha sido que, en muy pocas palabras, también se ha referido al público, testigo de su crecimiento profesional, y quienes también podrán verla en nuevos proyectos porque, en sus propias palabras "todavía quedan muchas aventuras por vivir". Desde Diez Minutos TV, le deseamos mucha suerte en sus próximos trabajos.