María Patiño comparte un mensaje en redes sociales que ha hecho saltar todas las alarmas: ¿'Sálvame' podría continuar de alguna manera? El pasado 8 de mayo, Mediaset España confirmó la noticia que el diario 'El Mundo' había adelantado el fin de semana: 'Sálvame' finaliza su andadura en Telecinco este mes de junio y, a partir de septiembre, Ana Rosa Quintana estará al frente de las tardes de Telecinco. Las reacciones de presentadores y colaboradores no se hicieron esperar. Mientras Jorge Javier Vázquez bromeaba con su posible vuelta al teatro y colgaba el cartel de 'Se traspasa' en el plató; Kiko Hernández se refugiaba en sus hijas y María Patiño revelaba qué es lo que más iba a echar de menos tras su cancelación.

'Sálvame' emitirá su último programa el 23 de junio

Mientras Mediaset España ya ha comunicado al equipo de 'Sálvame' que la última emisión del programa será el viernes 23 de junio, María Patiño ha compartido un mensaje en su perfil de Twitter que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Deja la puerta abierta a que 'Sálvame' pueda continuar de alguna manera?

El talento jamás se mata, se traspasa. 😎😎😎 — Maria patiño (@maria_patino) May 11, 2023

María Patiño no sabe cuál será el futuro de 'Socilité', su otro programa en Telecinco

María Patiño ha dejado claro que no sabe lo que pasará con 'Socialité', programa que presenta y que emite Telecinco los fines de semana, y este jueves 11 de mayo, ha escrito un tweet que no ha dejado indiferente a nadie. Tras compartir los datos de audiencia de 'Sálvame' del miércoles 10 de mayo, con la tercera mejor cuota del 2023 con 1.237.000 espectadores y una cuota de pantalla de un 14.1 %, ha escrito: "El talento jamás se mata, se traspasa" junto a unos emojis de caras sonrientes con gafas de sol. ¿Es una pullita a la cúpula de Mediaset por la cancelación de 'Sálvame' o está dejando caer que el programa podría continuar de alguna manera? Otros internautas aseguran que este mensaje de la presentadora podría anunciar su fichaje por otra cadena. ¿Podría volver a Antena 3 donde ya triunfó con '¿Dónde estás corazón?'? Algunos de sus compañeros como Rafa Mora ya han anunciado sus planes de futuro. ¿María Patiño ya tiene nuevo proyecto?