Amazon Prime Video ya rueda su nueva película de ciencia ficción, Awareness.

El filme está dirigido por Daniel Benmayor y protagonizado por Carlos Scholz, Pedro Alonso y María Pedraza.

Películas Amazon Prime Video 2022: los estrenos más buenos del año



La producción original de Amazon Prime Video es una rueda que no para. Mientras vamos viendo algunos de sus más recientes estrenos como Operación Marea Negra o La maravillosa señora Maisel la plataforma no para de iniciar nuevos proyectos que alimentarán su catálogo en los próximos meses. La última incorporación a la lista de ficciones en desarrollo es la película Awareness, dirigida por Daniel Benmayor.

El realizador está en racha pues, tras el estreno de Xtremo en Netflix se embarcó en la serie Bienvenidos a Edén y ahora engancha con este filme amparado por Amazon Prime Video. La película llevará a cabo su rodaje entre Cataluña, Madrid y Castilla y León.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Awareness es una historia de ciencia ficción, escrita por el propio Benmayor junto a Iván Ledesma, que combina con el thriller y las escenas de acción, para generar una trama en que un padre y un hijo que viven de una forma un tanto particular, al margen de la sociedad. Su vida dedicada al timo es posible gracias a los poderes del adolescente pero no siempre será fácil controlarlos. En un episodio en que queda expuesto en público, una guerra estalla con dos bandos que le persiguen para obtener beneficios de su don.

Awareness: sinopsis y reparto de la película de Amazon Prime Video

Ian es un adolescente rebelde que vive con su padre al margen de la sociedad. Sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás. Tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos enfrentados empiezan a perseguirlo. En su huida, Ian tendrá que decidir en qué lado va a librar esa guerra en la que se ha visto obligado a participar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

Para contar esta historia, Daniel Benmayor cuenta en su reparto con Luis Miguel: la serie ), con quien ya trabajó en Xtremo, y con dos actores de La Casa de Papel,(Gran Hotel, Berlín ) y Toy Boy ), que se reencuentran seis años después del rodaje de las dos primeras temporadas de la serie. Junto a ellos forman parte del elenco del filme(Toy Boy) y(Perdidos, Altered Carbon ).