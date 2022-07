Ya se han anunciado las nominaciones a la 74ª edición de los premios Emmy, en la que Stranger Things, Better Call Saul y Ted Lasso han sido reconocidos. La ceremonia de los Emmy de 2022 será finalmente presencial, tras una pausa de dos años gracias a COVID. No se ha anunciado ningún anfitrión para la noche hasta el momento de escribir este artículo, pero los productores supuestamente pidieron a Chris Rock y Dwayne Johnson que fueran presentadores, así como a Jimmy Fallon y Seth Meyers, pero ninguna de esas partes estaba interesada en el trabajo.

La 73ª edición de los premios Primetime Emmy fue un evento totalmente virtual, perdiendo parte del glamour de años anteriores. Aun así, dada la pandemia mundial del momento, los productores hicieron todo lo posible por ofrecer un espectáculo entretenido. Gámbito de Dama y The Crown se llevaron a casa 11 victorias cada una esa noche, dando a Netflix su primera victoria en los premios Emmy. Ted Lasso ganó como Serie de Comedia, al igual que su estrella, Jason Sudeikis, como Actor Principal en una Serie de Comedia. La brillante y criminalmente infravalorada comedia de HBO Max Hacks se llevó a casa gracias a la impresionante interpretación de Jean Smart como Deborah Vance, que le valió la victoria como Actriz Principal en una Serie de Comedia. Un año después, las nominaciones para la 74ª edición de los premios Emmy cuentan con algunos favoritos que regresan y con algunos nuevos jugadores en el juego.

Cedida

Anunciadas por J.B. Smoove y Melissa Fumero, las nominaciones a la 74ª edición de los premios Emmy incluyen a Abbott Elementary y Sólo hay asesinatos en el edificio en la categoría de series de comedia, junto a Barry, Curb Your Enthusiasm, The Marvelous Mrs. Maisel y What We Do in the Shadows. Succession, de HBO, es la mayor ganadora, con 25 nominaciones, aunque el primer drama de la cadena, The White Lotus, acumuló 20 nominaciones. Las favoritas de los fans, como Stranger Things, El juego del calamar y Euphoria, también pasaron el corte con 13, 14 y 16 nominaciones cada una. Para ver la lista completa de los nominados de este año

Premios Emmy 2022: nominados

Mejor serie de Drama

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

El juego del calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor serie de Comedia



Disney+

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Solo asesinatos en el edificio (Disney)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor serie limitada



Dopesick (Disney)

The Dropout (Disney)

Quién es Anna (Netflix)

Pam and Tommy (Disney)

The White Lotus (HBO)

Mejor Actor de Drama

Jason Bateman (“Ozark”)

Brian Cox (“Succession”)

Lee Jung-jae (“Squid Game”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Adam Scott (“Severance”)

Jeremy Strong (“Succession”)

Mejor Actriz de Drama

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Melanie Lynskey (“Yellowjackets”)

Sandra Oh (“Killing Eve”)

Reese Witherspoon (“The Morning Show”)

Zendaya (“Euphoria”)

Mejor actor en comedia

Donald Glover (“Atlanta”)

Bill Hader (“Barry”)

Nicholas Hoult (“The Great”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Mejor actriz en comedia

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)

Elle Fanning (“The Great”)

Issa Rae (“Insecure”)

Jean Smart (“Hacks”)

Mejor actor en una serie limitada

Colin Firth (“The Staircase”)

Andrew Garfield (“Under the Banner of Heaven”)

Oscar Isaac (“Scenes From a Marriage”)

Michael Keaton (“Dopesick”)

Himesh Patel (“Station Eleven”)

Sebastian Stan (“Pam and Tommy”)

Mejor actriz en una serie limitada

Toni Collette (“The Staircase”)

Julia Garner (“Inventing Anna”)

Lily James (“Pam and Tommy”)

Sarah Paulson (“Impeachment: American Crime Story”)

Margaret Qualley (“Maid”)

Amanda Seyfried (“The Dropout”)

Mejor Actriz de reparto en Drama

Patricia Arquette (Severance)

Julia Garner (Ozark)

Jung Ho-yeon (Squid Game)

Christina Ricci (Yellowjackets)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Sarah Snook (Succession)

Sydney Sweeney (Euphoria)

Mejor Actor de reparto en Drama

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Park Hae-soo (Squid Game)

Matthew Macfadyen (Succession)

John Turturro (Severance)

Christopher Walken (Severance)

Oh Yeong-su (Squid Game)

Mejor actriz de reparto en Coe

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor actor de reparto en comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor actriz de reparto en serie limitada

Connie Britton (The White Lotus)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Alexandra Daddario (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Sydney Sweeney (The White Lotus)

Mare Winningham (Dopesick)

Mejor actor de reparto en serie limitada

Murray Bartlett (The White Lotus)

Jake Lacy (The White Lotus)

Will Poulter (Dopesick)

Seth Rogen (Pam & Tommy)

Peter Sarsgaard (Dopesick)

Michael Stuhlbarg (Dopesick)

Steve Zahn (The White Lotus)

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io