Una vez cerramos el capítulo de Halloween, rápidamente ponemos la vista en las próximas celebraciones y, en nuestro país, se trata de Navidad. En esas fechas tan mágicas en que la ilusión y la magia cobran un protagonismo especial, parte del encanto es alimentar el llamado espíritu navideño con la decoración de la casa, la compra de polvorones y turrones y otras costumbres propias de esta época del año. Y uno de los hábitos más bonitos es el de compartir con familia y/o amigos una buena sesión de películas y series navideñas.

Por eso, las plataformas comienzan a ponerse las pilas con los estrenos de esta temática y Netflix, que suele ir a la cabeza en producciones de este estilo, ya ha apostado por su primer lanzamiento, el del filme Navidad de golpe. Con esta película podemos dar por inaugurada la temporada navideña desde el jueves 10 de noviembre. En ella, además, hay un extra de interés, pues recuperamos, tras varios años muy apartada de la primera línea, a una de las protagonistas estelares de las comedias de los 90 y primeros 2000: Lindsay Lohan (Tú a Londres y yo a California, Lindsay Lohan's Beach Club).

Navidad de golpe: reparto y sinopsis de la nueva película navideña de Netflix

Como en casi cualquier comedia romántica, el código del chico conoce a chica en circunstancias inusuales y algo hace que surja la chispa entre ellos es el más habitual. Ahora bien, cuando eso se emplaza en Navidad, la historia adquiere un encanto especial que nos recuerda por qué nos gustan tanto estas fechas.

Esa es la clave de Navidad de golpe, la película de Janeen Damian que estrena Netflix como arranque de sus contenidos propios de esas fechas. En ella, días antes de la celebración de Navidad, la consentida y recién comprometida heredera de un hotel Sierra Belmont (Lindsay Lohan) sufre un accidente de esquí. En él pierde totalmente la memoria y termina al cuidado del apuesto dueño de una posada (Chord Overstreet, Acapulco, Glee) y su precoz hija Avy (Olivia Perez, Barrio Sésamo, Dash & Lily). Él, que es viudo, se considera un tipo sin suerte, pero este fortuito encuentro del destino quizá cambie sus circunstancias definitivamente.

Con este filme recuperamos, al menos en televisión, a la actriz Lindsay Lohan, que desde 2013 no desempeñaba un rol de ficción protagonista ni en cine ni en series, aunque sí ha aparecido en formatos como ella misma o en papeles secundarios. En Navidades de golpe trata de aportar los encantos que un día hicieron que la industria se enamorase de ella, con una frescura como pocas niñas y adolescentes podían reflejar en pantalla. Ahora, más madura y centrada de nuevo en su carrera, Lohan podría volver a la primera línea si el éxito le acompaña en su regreso. Además de a ella y a Overstreet, también podemos ver en la película las interpretaciones de George Young, Jack Wagner, Sean J. Dillingham y Antonio D. Charity, entre otros compañeros de reparto.