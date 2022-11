Una de las mayores ventajas del streaming es que permite el acceso fácil de suscriptores de todo el mundo a producciones internacionales que, de otro modo, apenas tendrían repercusión fuera de sus fronteras. Gracias a este sistema hemos disfrutado, solo en los últimos meses, de filmes tan diferentes como El proyecto Adam, La batalla olvidada o Hasta que nos volvamos a encontrar. En este campo, Netflix se ha caracterizado por apostar mucho por las propuestas nacionales en cada país en el que ha implantado una sede. Por eso hemos podido ver en el Top 10 producciones turcas, danesas o polacas. Precisamente de Polonia llega una de las últimas películas del ansiado ranking de la plataforma, Plan de estudios.

El filme dirigido por Daniel Markowicz se estrenó el miércoles 23 de noviembre pero ha recibido el apoyo de los suscriptores al llegar el fin de semana. En él asistimos a una historia de venganza repleta de acción que ha encandilado al público. Por eso, os contamos todos los detalles de Plan de estudios.

Plan de estudios: sinopsis y reparto de la película polaca de Netflix

Siguiendo la estela de otros éxitos polacos de Netflix como las películas Furioza, La fierecilla indomable y Cómo me enamoré de un gánster, ahora llega a la plataforma Plan de estudios, un filme de acción y aventuras de lo más descarnado sobre una trama policíaca. De hecho, el protagonista es un expolicía que empieza a trabajar en el instituto en el que su difunto mejor amigo daba clase para enfrentarse a la banda a la que culpa de su muerte.

Esta historia, guionizada por Daniel Bernardi, da el salto a la pantalla con un reparto liderado por Piotr Witkowski, a quien acompañan Jan Wieczorkowski, Antonina Jarnuszkiewicz, Nicolas Przygoda, Daniel Namiotko, Rafal Zawierucha, Zuzanna Galewicz, Pascal Fischer, Marcin Bosak y Roma Gasiorowska.

Entre las fortalezas de este filme está la habilidad de Daniel Markowicz para dirigir algunas secuencias de acción bastante solventes, aunque esto implique, en esencia, un buen aprovechamiento de los recursos económicos de Netflix en lo que visual. Esto es lo que, probablemente, ha convertido a Plan de estudios en un buen entretenimiento, aunque eso también es lo que no le permite ser una gran película.

Más allá del espectáculo, han mucha acción sin sentido, con salvaciones casi milagrosas tras situaciones imposibles que despegan al espectador de la película, haciéndola más fantástica y menos creíble. Las coreografías de las peleas tienen más que ver con los efectos especiales de las comedias en clave de thriller o las películas asiáticas de acción de los años 80 que con un auténtico filme policíaco. Pero si lo que buscas es un rato de desconexión con algún que otro momento trepidante, disfrutarás de Plan de estudios.